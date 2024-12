Böde Dániel 35 kilométert is gyalogolt a hóban, hogy hazaérjen

A büszke édesapa a Metropolnak adott interjújában arról beszélt, hogy ma már nem áll be fiai és unokái közé, helyette inkább játékvezetőként dirigál: „Nagyobbik unokám, a 13 éves Danika a Paks U13-as együttesében gólkirály, ügyes csatár, és úgy látom, öccse, a 8 esztendős Gergő rajta is túltehet majd, mert kemény védő. Szintén a paksiak tréningjeit látogatja.”

Böde István elmondta, nagyon büszke arra, hogy fia a DVTK ellen megszerezte a 150. NB I-es gólját, de azt reméli, hogy még ebben az idényben meglesz a 160. is: „Most már 153-nál tart, talán ebben a bajnokságban meglesz a százhatvanadik is. Az emlegetett, Diósgyőr elleni bajnokin a fiam és az unokám összeölelkezett az alapvonalon, tudniillik Danika volt az egyik labdaszedő. Ez a szokás megmarad, hiszen a fiam felvillanyozva futballozik, ha tudja, hogy a nagyobbik fia árgus szemmel figyeli a mozgását. Nem kizárt, hogy majd Gergő is az alapvonal mögé áll labdát szedni.”

„Most, 38 évesen még mindig megüti az élvonalbeli tudásszintet, ha viszont másként alakul, a megyei bajnokságban, a Madocsában folytatja” – vázolta a jövő lehetséges forgatókönyvét Böde István, aki úgy véli, fia még egy évet játszhatna a legmagasabb szinten.

Az édesapa azt is tudja, mi fia sikereinek a titka: „Az akaratereje. Egy óriási havazás alkalmával Dunaújvárosból a távolsági buszok sem jártak, ezért gyalog megtette a 35 kilométeres utat Madocsáig. Az is előfordult, hogy lekéste a nagyközségünkből induló távolsági buszt Paks irányába. Nosza, kerékpárra pattant, és letekerte a távot, ráadásul időben megjelent az edzésen...”