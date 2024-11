Gera Dániel készül már a Schäfer András elleni sakkpartikra, Varga Barnabásnak is jön eggyel

„A sakk már be van készítve. Az elmúlt időben online játszottunk, próbáltam felhozni Andrist ezekkel a meccsekkel, ott viszonylag sokat nyert, többet, mint szokott. Nem tudom, vagy ő játszik éjjel-nappal vagy én vagyok rosszabb. Majd kiderül az edzőtáborban, amikor élőben játszunk, ott azért ki-ki partik vannak. Aztán még Varga Barninak is jövök eggyel, erre is biztos meglesz az idő” – mondta Gera Dániel azzal kapcsolatban, hogy fejben megvannak-e már a lépések a Schäfer András elleni sakkpartira a válogatott edzőtáborában.

Videónkban szóba kerül az is, hogy a DVTK csatára ezúttal számított-e Marco Rossitól a meghívóra az utolsó két Nemzetek Ligája mérkőzésre, hiszen legutóbb nem volt bent az összetartás előtt kihirdetett keretben, csak sérüléseket követően hívták meg a válogatottba. Ellenben pályára lépett a hollandok, majd a bosnyákok ellen is, s most is kész arra, hogy bevesse a szövetségi kapitány. Ráadásul tartalékolnia sem kell a következő bajnokira, hiszen öt sárga lap miatt nem léphet majd pályára a Ferencváros ellen.

Emellett természetesen a Fehérvár ellen 1–0-ra megnyert bajnokiról és a Diósgyőr remek formájáról is beszélgettünk vele.