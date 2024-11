Eneo Bitri: Az ollózás rendben, a helyezésünk nem

A házi gólkirály három góllal. Az ETO FC Győr támadóira nézve nem épp hízelgő, hogy a nyáron szerződtetett albán belső védő, Eneo Bitri a csapat legeredményesebb játékosa a 2024–2025-ös idényben, három gólja mellett egy gólpasszt is adott. Mivel a csapatkapitány, Szépe János az előző két mérkőzést betegség miatt kihagyta, a karszalagot is megörökölte, s úgy tűnik, jó kabalának bizonyult: a Nyíregyháza (1–1) és a Debrecen (2–2) ellen is betalált. Lapunk megkeresésére elmondta, továbbra is arra figyel elsősorban, hogy védőfeladatait tökéletesen ellássa.

„Nem csupán nekem tetszik ez a statisztika, a csapatnak is sokat jelentenek a gólok – nyilatkozta lapunknak az OTP Bank Ligában kilencedik helyezett ETO FC Győr csütörtöki edzése és egy nagy korty víz után a csapat 28 éves jobb oldali belső védője. – Az elsődleges, hogy jól védekezzek, és ha még gólt is rúgok, az hab a tortán. Albániában a korábbi klubjaimnál voltam már csapatkapitány, igazából a stáb döntött mellettem, és ez büszkeséggel tölt el. Igyekszem folyamatosan beszélni, irányítani a pályán, valószínűleg az edzőknek is ez tűnt fel. A védőknek az egyik legfontosabb feladatuk, hogy hangosan instruáljanak, Szépe Jánossal ennek eleget is szoktunk tenni.”

A csapat másik albán játékosával, Albion Markuval szoros barátságot ápol. Nemcsak a pályán játszanak közel egymáshoz (Marku jobb oldali szárnyvédő, míg Bitri jobb oldali belső védő), amikor nem otthon a párjukkal vannak, a győri belvárosban gyakran beléjük lehet botlani. Aki a televízióban követte az ETO Ferencváros elleni (1–1) összecsapását, feltűnhetett, hogy amikor Erdős József játékvezető visszavonta Eneo Bitri piros lapját és a Fradinak megítélt 11-est a hajrában, Albion Marku örömében hatalmas csókot nyomott honfitársa fejére. Mielőtt Bitri nevetve felidézte volna az esetet, még egyszer megerősítette, hogy Kristoffer Zachariassen volt a szabálytalan, nem ő. Albion Markuval egyébként 2022 januárja és júniusa között futballoztak együtt először, akkor még a tiranai Partizaniban, ott lettek barátok.

A Cube statisztikái szerint Bitri az egyik legjobban fejelő belső védő az NB I-ben, ám jóval az átlag feletti statisztikai adatai mellett – 47 védekező fejpárbajából 33-at megnyert, remek százalékban és jó ütemben szerel, a kapu előtt pedig a legveszélyesebb védők közé sorolható – feltűnő, mennyire bizonytalan a rövid passzos játékban. A Cube szerint a bajnokság alsó harmadába tartozik a labdabiztosság kategóriájában, ami első ránézésre sem hangzik túl jól, pláne olyan csapatnál, amely a kapustól induló rövid passzokkal építkezik, s az összefoglalókban látjuk, mennyi helyzet alakul ki a rontásaiból (11 bajnokin 47 labdavesztés a saját térfelén) és veszélyes helyen eladott labdáiból. Eneo Bitri szerint a pozíciójából is adódik, hogy nehézséget okoz neki a játéknak ez az eleme.

„A taktika része, hogy rövid passzokkal játszunk, s csak akkor választjuk a hosszú indításokat, ha nincs más lehetőség. Játszottam már háromvédős felállásban, megoldom, de alapvetően ennél beljebb szoktam játszani, és ez okozza a problémát. Nem gond, mert alkalmazkodom. Próbálom kihasználni az erősségeimet, jól fejelek, elvállalom a levegőben a párharcokat. Az ollózós gólom a Zalaegerszeg ellen? A meccs előtt két-három hétig gyakoroltam a mozdulatot, különleges és szerencsés, hogy egyetlen próbálkozásból sikerrel jártam. Rengetegszer visszanéztem azóta.”

Az ETO-nak 2025 nyarán opciós joga van Bitri játékjogának megvásárlására a norvég Valerengától. Az albán védő jól érzi magát Győrben, ám nincs megelégedve a csapat helyezésével, noha az ETO már nyolc forduló óta veretlen: „Annak örülök, hogy egy ideje nem szenvedtünk vereséget, de ez kevés, sokkal feljebb kellene lennünk a tabellán, szerintem az első négy között.”

FELKÉSZÜLÉSI MÉRKŐZÉSEK

FC AJKA (NB II)–ETO FC GYŐR 0–1 (0–1)

Ajka

AJKA: Szabados – Kovács N. (Major), Frák (Kopácsi), Kenderes, Jagodics B., Garai (Szvoboda) – Doncsecz (Nagy K.), Csizmadia (Horváth P.), Tóth G., Pantovics – Szarka (Bobál G.)

ETO: Petrás (Gyurákovics) – Koncz (Mbida Mbida), Szépe (Heitor), Krpics – Bíró B. (Vianna), Anton, Décsy (Kröhn), Vera – Bánáti, Krivokapics (Mascoe), Skvarka

Gólszerző: Skvarka (37.)