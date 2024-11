Elégedett az MTK vezetősége, meghosszabbították Horváth Dávid vezetőedző szerződését

Horváth Dávid 2022 őszétől irányítja az MTK felnőttcsapatát, de azt megelőzően beugróként már szerzett 10 pontot a csapattal a lehetséges 12-ből az NB I-ben.

A kék-fehérekkel 2023-ban visszajutott az élvonalba, az első teljes NB I-es idényében könnyedén sikerült a bennmaradás, pillanatnyilag pedig a harmadik helyen áll a csapat.

A 39 éves szakember fokozatosan lépkedett előre a ranglétrán az MTK-nál, előbb az U19-es együttessel lett bajnok, majd az NB III-as csapatnál dolgozott eredményesen, elősegítve több akadémista beépülését a felnőttfutballba.

„Büszke vagyok, hogy a stábommal és a játékosokkal együtt az eddig elénk kitűzött célokat elértük, és ígérhetem, ahogy eddig, ezután is minden egyes nap az aznapi száz százalékomat fogom adni, hogy az újabb akadályokat leküzdjük. Nagyon csábító számomra az MTK Budapest projektje, Dr. Selei Andrással az évek óta tartó közös munka, továbbá Zakor Sándor tulajdonos bizalma és az állandó fejlődésre ösztönző gondolkodásmódja” – idézi a klubhonlap Horváth Dávidot, aki eddig 80 tétmérkőzésen ült a felnőttcsapat kispadján, mérlege 43 győzelem, 15 döntetlen és 22 vereség.

„Horváth Dávid személyében egy projekt megvalósításához kerestük a megfelelő edzőt. Ő kiválóan alkalmas erre, és ezt eddig minden téren bizonyította. Fejlődik a klub, és ezzel együtt fejlődik ő is, hiszen még mindig egy fiatal, bár már tapasztalt edzőről van szó. Azt gondolom, ezzel bizonyítottuk, hogy ez az út is járható, és lépésünkkel szeretnénk példát is mutatni egyben” – fogalmazott Selei András klubigazgató a megállapodás után.