De, jobb lesz! – Bodnár Zalán jegyzete

AMIÓTA MEGÉPÜLT a labdarúgó NB I-ben újonc Nyíregyháza Spartacus új stadionja, gyakorlatilag minden meccsen telt ház, nyolcezer néző előtt játszanak a szabolcsiak, így volt ez a Fehérvár elleni stadionnyitón (3–3), a Debrecen ellen 3–2-re megnyert regionális rangadón és most is, a talán legfontosabb keleti párharcban, a Diósgyőr ellen. „Hatalmas a fordulat, ami velünk és a klubbal történt, a létesítményünk átépítése alatt évekig többnyire néhány száz ember volt ránk kíváncsi Balmazújvárosban, most pedig sorozatban a harmadik meccsünket játsszuk telt ház, vagyis nyolcezer ember előtt úgy, hogy ha tizenkétezres lenne a stadion, az is megtelne” – mondta a mérkőzést felvezető beharangozó írásunkban Gengeliczki Gergő, a Szpari játékosa.

Ugyanebben a fordulóban rendeznek egy Paks–Ferencváros meccset is, ugyancsak telt ház előtt, és azt se feledjük, a két zöld-fehér csapat az elmúlt három évben játszott egymással két kupadöntőt is a Puskás Arénában, előbb 38 ezer, majd 52 ezer néző előtt. Csak összehasonlításképpen: a 2019-ben átadott Puskás Aréna elődjében, a Puskás Ferenc Stadionban az utolsó öt Magyar Kupa-döntőn átlagosan 5600 volt a nézőszám. Azt pedig már kezdjük megszokni és szinte természetesnek venni, hogy a Puskás Arénában a válogatott rendre telt ház vagy csaknem telt ház előtt játssza a mérkőzéseit, legyen az ellenfél Németország, Hollandia, Észtország vagy Montenegró.

Amint felépül Magyarországon egy új stadion – szerencsére épült az elmúlt tizennégy évben szép számmal –, rendre érkezik a mindentudók elcsépelt, cinikus megállapítása: „Attól nem lesz jobb a focink, hogy stadionok épülnek”.

Az a „rossz” hírem van számukra, hogy: de, jobb lesz!

Ha másért nem is lenne, azért már biztosan, mert a nézők, a szurkolók igazi meccsélménnyel gazdagodnak minden héten a korszerű, szép stadionokban. Olyan futballélménnyel, amilyenért korábban külföldre kellett utazni. Egy telt ház előtt, remek hangulatban játszott mérkőzés akkor is közösségi élményt ad, ha adott esetben 0–0-ra végződik. S miközben az átlagnézőszám emelkedik, a játék minősége is javul. Nem beszélve arról, hogy az új magyarországi stadionok hányszor adtak otthont járványügyi vagy háborús okokból külföldi csapatok BL- vagy El-meccseinek az elmúlt években, mint ahogy most az olaszok, a franciák és a belgák is nálunk játszanak Izrael ellen a Nemzetek Ligájában, ezeknek a meccseknek a bérleti díja is a magyar futballba épül vissza.

Úgyhogy várjuk már az új Újpest-stadiont is!