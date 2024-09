Először tudott bajnokit nyerni Kecskeméten az Újpest

LABDARÚGÓ NB I

6. FORDULÓ

Kecskeméti TE–Újpest FC 1–3 (Katona L. 30., ill. Mucsányi Márk 34., Brodic 64., Ljujics 76.)

Kecskemét, Széktói Stadion, 4743 néző. Vezette: Erdős

ONLINE KÖZVETÍTÉS, ÉRDEKESSÉGEK, STATISZTIKÁK ITT!

Ahelyett, hogy egymásnak esett volna a Kecskemét és az Újpest, lassú, körülményes és váratlan megoldásokat nélkülöző futballt láthattunk a két lila-fehér csapattól a találkozó első harmadában. Noha Szabó István vezetőedző a mérkőzés előtt azt mondta, jó hozzáállással és taktikával el lehet tüntetni a pályán a különbséget, a harmincadik percig nem volt ehhez szükség az ég egy adta világon semmi másra, mint türelmes, kockázatvállalás nélküli játékra, Bartosz Grzelak vezetőedző együttese ugyanis alig jutott el tudatosan felépített támadás nyomán a támadóharmadba, csapatának – minden bántó szándék nélkül – nem volt játéka; a középpálya tengelyben szerepeltetett Tajti Tamás, Geiger Bálint és Matija Ljujics eltűnt a mezőnyben.

(Fotó: Török Attila)

Egyik fél sem tudta kidomborítani rá jellemző erényeit, ennélfogva helyzet nélkül pörgött le harminc perc, majd egy hazai szögletet követően mindenki meglepetésére a kapuban kötött ki a labda: a 22 éves Katona Levente megszerezte pályafutása első NB I-es gólját, amihez Bese Barnabás asszisztálására is szükség volt, a jó kötésű, rutinos jobbhátvéd mellől könnyedén fejelhettek. Négy perc sem telt el, a semmiből jött a vendégek válasza, az addig keveset játékban lévő Geiger Bálint szenzációs labdája után Mucsányi Márk lőtte ki a rövidet – a kisebb sérüléssel bajlódó Mamoudou Karamokót helyettesítő 22 éves támadó is az első találatát jegyezte az OTP Bank Ligában. Ezután abban lehetett reménykedni, hogy megélénkül a mérkőzés, ám a játékrész nem tartogatott több izgalmat.

Az 55. percben mindkét szurkolótábotnak volt oka az örömre: a Kecskemétbe csereként beállt a Ferencvárostól ismét kölcsönbe visszatérő Katona Bálint, az Újpestbe pedig a Torinótól szerződtetett, kétszeres válogatott Horváth Krisztofer, aki korábbi csapata otthonában mutatkozhatott be. Pályára lépésükkel rögvest több szép jelenetet láthattunk. A KTE középpályása nagy kedvvel futballozott, szép cselekkel fűszerezte játékát, nehezen lehetett féken tartani. A 64. percben Pálinkás Gergő fejesével a házigazda kevés híján megszerezte a vezetést, ordító helyzetben stukkolta a bal sarok mellé a labdát, majd egy perccel később, ahogyan az lenni szokott, Fran Brodic vette be Varga Bence kapuját Horváth Krisztofer tökéletes ütemű passza után. Egy meccs alapján messzemenő következtetéseket nem érdemes levonni, de a magyar támadó középpályás és a horvát csatár játékkapcsolata ígéretesnek tűnik, amit a 76. perc történése is igazol, előbbi kiugratása után Brodic ziccerben gurított vissza Matija Ljujicsnak, aki idénybéli ötödik góljával voltaképpen lezárta az összecsapást. A hajrában eljött Fiola Attila bemutatkozásának ideje is, a Fehérvár FC-től nyolc év után távozó 59-szeres válogatott védő vastaps kíséretében léphetett pályára a győztes bajnokin.

Régi adósságát törlesztette az Újpest, amely 2009. október 20-a után, azaz csaknem tizenöt esztendő elteltével nyert – megérdemelten – tétmérkőzést Kecskeméten, és sikerével fellépett az élmezőnybe. 1–3

Fiola Attila is bemutatkozott az Újpestben (Fotó: Török Attila)