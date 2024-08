NB I: azzal a csapattal kezd az FTC, amelytől háromszor is kikapott az előző két évben

FERENCVÁROSI TC–KECSKEMÉTI TE

♦ Tizennyolcszor találkoztak az NB I-ben, és a zöld-fehérek fölénye még mindig jelentős – 9 győzelem, 4 iksz, 5 vereség –, pedig a KTE az egyetlen csapat a jelenlegi első osztályú mezőnyben, amely a legutóbbi 6 egymás elleni bajnokijukon háromszor is meg tudta verni az FTC-t. A 2022–2023-as kiírásban kétszer 2–0-ra, a tavaly novemberi emlékezetes „pocsolyacsatában” 2–1-re nyertek a lila-fehérek, valamennyiszer a Széktói Stadionban.

♦ 2006 és 2008 között 4-szer találkoztak a másodosztályban, és akkoriban a fővárosiak egyszer sem tudták legyőzni a KTE-t (1 döntetlen, 3 vereség). Az NB I-et és a NB II-t együttvéve minimális különbséggel billen a mérleg az FTC javára (9–5–8), a gólkülönbségben viszont még mindig a kecskemétiek állnak jobban (31–30).

♦ Eddig kilenc élvonalbeli bajnokijukon volt a Ferencváros a házigazda, és a kecskemétiek 7 vereség mellett csak kétszer tudtak egy pontot elrabolni az Üllői útról: 2012 júliusában és tavaly februárban is 1–1-et értek el. Legutóbb, márciusban Ben Romdan és Zachariassen góljával 2–0-ra diadalmaskodtak a zöld-fehérek.

♦ Miután az FTC első bajnokiját decemberre halasztották, a Ferencváros eddig két Bajnokok Ligája-selejtezőn van túl, ezeken oda-vissza megverte a walesi aranyérmes The New Saintset (5–0 és 2–1). Legutóbb 2021-ben tudta két győzelemmel indítani az idényt. A zöld-fehérek akkor az osztrák Peter Stögerrel itthon 3–0-ra, majd a visszavágón 3–1-re verték meg a koszovói FC Pristhinát.

♦ Az FTC a nyáron érkezett új vezetőedzővel, Pascal Jansennel még veretlen, a felkészülési találkozókat is beszámítva 4 győzelemmel és 3 döntetlennel áll. Jansen előtt legutóbb 2012 augusztusa és 2013 novembere között irányította holland szakvezető a zöld-fehér csapatot. Moniz anno egy Honvéd elleni 2–0-s hazai vereséggel nyitott az NB I-ben.

♦ A bajnokságban a Fehérvár elleni otthoni 0–0-val startoló KTE már 6 NB I-es találkozó óta őrzi a veretlenségét (3 siker, 3 iksz), legutóbb április 13-án Debrecenben, egy tizenegyesgóllal kapott ki (0–1).

♦ A Ferencváros tavasszal úgy lett bajnok, hogy pontjainak éppen a felét (37-et) gyűjtötte be házigazdaként. A mérlege 11–4 –2 volt, amivel a hazai tabellán is az élen végzett. Két otthoni vereségét a Puskás Akadémiától (1–2) és a Fehérvártól (0–1) szenvedte el, mindkettőt még 2023-ban.

♦ A Kecskemét idegenben elég halvány volt az előző bajnokságban: pontjainak alig több mint a negyedét – 45-ből 12-t – szerezte meg idegen pályákon. Vendégként 3–3–8-as mérlegével 10. lett és csak a két kiesőt tudta megelőzni.



MTK BUDAPEST–NYÍREGYHÁZA SPARTACUS FC

♦ A 23. élvonalbeli összecsapásuk jön, a fővárosiak fölénye eddig elsöprő: 13 diadal, 7 döntetlen és mindössze 2 vereség.

♦ 1994 és 2023 között 7 találkozójuk volt az NB II-ben, ezekből 5-öt nyertek meg a budapesti kék-fehérek és csak 2-t a nyíregyháziak. A 2022 októberi sényői 2–0 máig a Szpari utolsó tétmeccses sikere az MTK ellen.

♦ Amikor az MTK volt a pályaválasztó, az NB I-ben 8 hazai győzelem, 1 döntetlen és 2 szabolcsi siker született, a gólkülönbség 24–5 a kék-fehérek javára. Vendéggyőzelemre ebben a párharcban 1981-ben és 2008-ban volt példa, mindkétszer 1–2 volt az eredmény.

♦ 2018 óta először tudott az élvonalban újra győzelemmel rajtolni az MTK (1–0 a ZTE otthonában), Marin Jurina 92. percben fejelt gólja eddig az egyetlen olyan találat az új bajnokságban, amely a hosszabbításban született.

♦ Kilenc év után az ETO FC Győr elleni 2–1-es sikerrel tért vissza az első osztályba Nyíregyháza, az NB II hajráját is beszámítva tétmeccseken ez volt sorozatban az ötödik győzelme, az NB I-ben pedig kereken a 100. diadala.

♦ Az MTK 7–4–6-os mérleggel hetedik volt a hazai táblázaton, otthon a második legkevesebb gólt szerezte (17 meccsen 22-t, 1.29-es átlag) és a második legrosszabb volt a gólkülönbsége (–6). Vendéglátóként 4 mérkőzés óta nyeretlen (2 döntetlen, 2 vereség), legutóbb március közepén a Kisvárdát gyűrte le.

♦ A Szpari 10 diadallal, 4 döntetlennel és 3 vereséggel a vendégtabellán is első lett az előző NB II-es idényben, ráadásul idegenben a legtöbbször talált be az ellenfeleknek, 17 mérkőzésen 35-ször (2.06-os átlag).



Idén egyszer már tudott nyerni az Újpest Pakson. Sikerül-e az ismétlés a lila-fehéreknek? (Fotó: Török Attila)

VASÁRNAP

PAKSI FC–ÚJPEST FC

♦ 2006 óta 45-ször mérték össze erejüket az NB I-ben, az utóbbi években eredményesebb tolnaiak 2022-ben fordították a maguk javára az örökmérleget, amely most 16 paksi győzelmet, 15 ikszet és 14 újpesti sikert mutat. A meccsenkénti gólátlag kereken 3, az előző 10 bajnokijukon mindig megvolt a legalább 3 találat.

♦ A párharc elején a Paks az Újpest mumusának számított, hiszen 2009 és 2013 nyara között 10 meccsükből csak egyet tudtak megnyerni a fővárosiak. 2016-tól 2021 februárjáig viszont a tolnaiak 16 találkozón keresztül képtelenek voltak legyőzni a lila-fehéreket. Az előző 10 bajnoki összecsapásukból egy sem lett döntetlen, a legutóbbi 6-ból 4-et a zöld-fehérek nyertek meg. Az előző két találkozójukon az aktuális vendégcsapat győzött 2–1-re.

♦ Február végén a Magyar Kupában találkoztak a Szusza Ferenc Stadionban, és a paksiak hosszabbítás után, a nyáron a Vasashoz távozott Könyves Norbert góljával 2–1-re diadalmaskodtak.

♦ Az atomvárosban 23 bajnokit játszottak, a mérleg 9 tolnai győzelem, 7 döntetlen, 7 újpesti siker. Pakson legutóbb 2018 augusztusában ikszeltek (1–1), az előző 5 bajnokijukból kettőt – köztük a legutóbbit – nyertek meg a vendég lila-fehérek, háromszor a hazaiak kerekedtek felül.

♦ A Paks immár négy tétmérkőzés óta veretlen (3 siker, 1 iksz), a Konferencialigában két győzelemmel, kapott gól nélkül lépett tovább a ciprusi AEK Larnaca ellen, a bajnokság nyitányán pedig a 85. percig nyerésre állt Diósgyőrben (2–2).

♦ Az Újpestnek az 1. fordulóban pályára lépett 10 csapat közül a legmagasabb, 0.8 volt az xG-je (várható gólok teljesítménymutatója), ennek ellenére otthon alulmaradt a Puskás Akadémiával szemben (1–2). A DVTK elleni emlékezetes 7–0 óta zsinórban a harmadik bajnokiján kapott ki.

♦ A tolnaiak 11 győzelemmel, 2 iksszel és 3 vereséggel a hazai táblázaton is másodikok lettek, a harmadik legtöbb gólt szerezték (32), és egálban a negyedik legkevesebbet kapták (17).

♦ A lila-fehér együttes házon kívüli teljesítményével nyolcadik lett a mezőnyben, a mérlege 4–2–10 volt. Idegenben a legkevesebb gólt szerezte, 16 mérkőzésen mindössze 14-et (0.88-as átlag) és a legrosszabb volt a gólkülönbsége (–20). Vendégként az előző három fellépését vereséggel zárta, a legutóbbi kettőn be sem talált.



PUSKÁS AKADÉMIA FC–ZALAEGERSZEGI TE FC

♦ Tizenöt élvonalbeli találkozó után a zalaiak lényegesen eredményesebbek ebben a párharcban, hiszen 7-szer győztek, 4 döntetlen és 4 Puskás Akadémia siker mellett.

♦ A zalaiak 2021 őszétől 5 találkozón át nyeretlenek voltak a felcsútiakkal szemben (0–2–3), a legutóbbi 5 tétmérkőzésükből azonban négyet egy-egy góllal megnyertek ellenük – köztük a tavaly áprilisi kupaelődöntőt is –, egyszer pedig ikszeltek. 2024-ben mindkét találkozójuk 1–0-s ZTE-sikert hozott.

♦ A Puskás Akadémia pályaválasztása mellett az egerszegiek még jobban domináltak, hiszen 1 felcsúti diadalt és 1 döntetlent leszámítva 4 győzelmet arattak a vendég kék-fehérek. Legutóbb egy VAR által megítélt tizenegyes döntött a javukra. A legnagyobb felcsúti sikerüket 2021 áprilisában aratták, akkor 4–1-re nyertek.

♦ A Zalaegerszeg akárcsak tavaly – 0–2 a Kisvárda ellen – ezúttal is hazai vereséggel indította a bajnokságot. Most is gólképtelen maradt, de csak a ráadásban kapott góllal maradt alul az MTK-val szemben (0–1). A tavaszt is ideszámítva az előző 3 bajnokiján csupán egy pontot szerzett.

♦ A felcsútiak az újpesti nyitányon (2–1) is folytatták az előző bajnokság végén felépített győzelmi szériájukat, így zsinórban már négy NB I-es győzelemnél járnak, és ezzel a tavasszal is NB I-es csapatok közül ők vannak jelenleg a legjobb formában. Legutóbb, április 26-án, éppen Zalaegerszegen kaptak ki. A Konferencialigában játék nélkül léptek tovább a csődbe ment és emiatt kizárt ukrán Dnyipro-1 ellen, ezért pihenten várhatják ellenfelüket.

♦ A Puskás Akadémia a legutóbbi idényben otthon 5 ponttal kevesebbet zsebelt be mint vendégként (25, illetve 30). Pályaválasztóként az egész mezőnyben a legtöbb döntetlent játszotta, 7-et, emellett 6-szor nyert, 3-szor vesztett, és így az otthoni teljesítményével összességében csak a hetedik lett a hazai táblázaton.

♦ A felcsúti csapat az előző három bajnokiját úgy nyerte meg a Pancho Arénában, hogy mindig legalább négy gólt szerzett és rendre minimum kétgólos sikert aratott.

♦ A ZTE vendégként a harmadik legsikeresebb csapat volt legutóbb az NB I-ben, 7 diadalát és összegyűjtött 23 pontját tekintve csak az FTC és éppen soros ellenfele, a Puskás Akadémia előzte meg a 12 csapat közül.

A 2. FORDULÓ PROGRAMJA

Augusztus 2., péntek

18.50: ETO FC Győr–Debreceni VSC, ETO Park. (Tv: Duna). Vezeti: Bognár Tamás

Augusztus 3., szombat

16.00: Fehérvár FC–Diósgyőri VTK, Sóstói Stadion. (Tv: Duna)

19.45: Ferencvárosi TC–Kecskeméti TE, Groupama Aréna. (Tv: Duna)

19.45: MTK Budapest–Nyíregyháza Spartacus, Új Hidegkuti-stadion. (Tv: m4sport.hu)

Augusztus 4., vasárnap

18.50: Puskás Akadémia–Zalaegerszegi TE FC, Pancho Aréna. (Tv: Duna)

18.50: Paksi FC–Újpest FC, Fehérvári úti Stadion. (Tv: m4sport.hu)