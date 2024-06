Komáromi György Bibionéban csak a röpipályán látott labdát

Ami bevált, azon felesleges változtatni, a Puskás Akadémiánál jól tudják. A felcsúti klub egy évvel ezelőtt olaszországi csapatépítő edzőtáborozással indította a felkészülést, aztán sikeres idényt produkált, hiszen óriási csatában harmadik helyen végzett a bajnokságban. Hétfőn négyhetes szabadságot követően újra munkába álltak a labdarúgók, az elmúlt évhez hasonlóan Bibionéba utaztak, ahol öt napon keresztül ismét a csapatépítésen volt a hangsúly – labdára, futballcipőre ezúttal még nem volt szükség.

„Az előző idény előtt is volt csapatépítő edzőtáborozásunk Olaszországban, azonban én azt kihagytam, mivel akkor az U21-es válogatottal készültem… – mondta lapunknak a felcsútiak szélsője, Komáromi György. – Minden reggel egy, másfél órás futással indítottuk a napot, utána pihentünk, lementünk a tengerpartra, labdát csak akkor láttunk, amikor strandröplabdáztunk. Mondanom sem kell, szerdán figyelemmel követtük a Konferencialiga sorsolását, ám túlzottan még nem folytunk bele, hogy a Dnyipro milyen minőségű együttes. Természetesen tisztában vagyunk vele, hogy a negyedik helyen zárta hazája bajnokságát, hogy csakis ukrán játékosok alkotják a keretét, a gürizős, rakkolós futball jellemző rá. Még azt sem tudjuk, hogy a hazai mérkőzését hol rendezi meg, de nem is ez a lényeg, szeretnénk a lehető legtovább versenyben maradni, márpedig ehhez elengedhetetlen a jó felkészülés! Biztos vagyok benne, hogy a jövő héttől egyre többet foglalkozunk majd a Dnyipróval, minden szükséges információt megkapunk róla, és ha olyan állapotba hozzuk magunkat az első mérkőzésre, amilyenben befejeztük az előző idényt, jó eredményt érhetünk el.”

A Hornyák Zsolt edzette csapat pazar formában fejezte be a tavaszt, az utolsó hét bajnokijából hatot megnyert, és ebben óriási szerepe volt Komáromi Györgynek. A huszonkét esztendős szélső abban az időszakban négyszer is betalált, szórta a gólpasszokat, futballja elengedhetetlenül kellett ahhoz, hogy a Puskás Akadémia ledolgozza hatpontos hátrányát a Fehérvárral szemben és megszerezze a bronzérmet. Csütörtökön amúgy az is kiderült, hogy a felcsúti együttes három nappal a Dnyipro elleni első meccset követően az Újpest otthonában kezdi a bajnokságot – a lila-fehérekkel kapcsolatban azonnal egy négy évvel korábbi találkozó ugrott be Komáromi Györgynek.

„Augusztusban lesz négy éve, hogy az Újpest ellen bemutatkoztam az NB I-ben: góllal, győztes mérkőzésen… – folytatta. – Bizakodó vagyok, remélem, a mostani idényt is úgy kezdjük majd – a csapat és én is –, mint a négy évvel ezelőttit. De ez még odébb van, most még tart az Európa-bajnokság, figyelem a meccseket, az a futball áll hozzám a legközelebb, amelyet Spanyolországtól láttam. Nyilván a magyar meccsek vannak a középpontban, bízom benne, a csapattársunk, Nagy Zsolt kezd majd Skócia ellen, nagy boldogságot jelentene, ha az ő gólja döntené el a párharcot és sikerülne kiharcolni a továbbjutást.”