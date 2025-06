Alekszandar Joncsevszki: Harcolunk a bajnoki trófeáért!

– Hogyan jött a paksi lehetőség?

– Több európai, magyar, lengyel és cseh klubbal egyeztettem, köztük a Pakssal is – felelte Alekszandar Joncsevszki, az Atomerőmű SE új, északmacedón edzője. – Már az előző idényben is szóba került a nevem a magyar bajnokságban, a paksiakkal megtaláltuk a közös hangot, hasonlóak voltak a terveink, úgyhogy elfogadtam a kihívást.

– Szempont lehetett, hogy a legutóbbi Bajnokok Ligája-idényben a Slask Wroclaw edzőjeként győzni tudott a Falco otthonában?

– Elképzelhető, hogy ezért is került bele a nevem a dossziékba, igen. Nulla néggyel vettem át a Wroclawot a BL-ben, és addig csak egyszer veszített hazai pályán az évadban a Falco, de jól feltérképeztük, és motivált játékosainkkal megszereztük a győzelmet. A csoportkör után sajnos nem folytathattuk a küzdelmet. A bajnokságban a 13. helyen álltunk, amikor megérkeztem, bejutottunk a playinbe már több körrel az alapszakasz vége előtt, bár sajnos akadtak szoros, néhány pontos vereségeink. A rájátszást nem tudtuk elérni, de elégedett voltam azzal, ahogyan a játékosok reagáltak a változtatásaimra, jó volt a csapategység, ám a vezetőség az idény végeztével nem velem szerette volna folytatni a munkát.

– Milyen ismeretei voltak a magyar kosárlabdáról?

– Mivel tárgyaltam magyar csapatokkal a legutóbbi évadban, követtem a bajnokságot. Elég jó külföldiek szerepelnek itt, a hazai játékosok sem rosszak. Emellett azt is tudtam, hogy a nyáron két tétmérkőzést játszunk a magyar válogatott ellen Észak-Macedóniával, de már nem én irányítom a nemzeti együttest. Úgy gondoltam, jobb, ha a felkészülés elejétől az új klubomnál leszek, ugyanakkor sokat kaptam a válogatottól az elmúlt négy évben.

– Mikor vált biztossá, hogy új szövetségi kapitány ül le a kispadra az északmacedón válogatottnál?

– A múlt héten nevezték ki. Ha maradtam volna, kiesik a teljes augusztusom a vébé-előselejtező miatt, valamint a novemberi és a jövő februári meccsek is elvisznek tíz-tíz napot. Így elmulasztanám a felkészülés jelentős részét, nem lenne időm az építkezésre, nem szoknám meg az új klubom atmoszféráját, szóval úgy döntöttem, a klubkosárlabdára helyezem a hangsúlyt.

– Mi a fő edzői filozófiája?

– Fontos, hogy a rendszerem érthető és elfogadható legyen az összes kerettagnak. A felkészülést arra használjuk, hogy mindenkinek elmagyarázzuk a szerepét védekezésben és támadásban, az alapelveket, hogy ki miért felelős a pályán. Arra törekszem, hogy kitaláljam, az adott mérkőzésen hogyan lehetünk a legeredményesebbek, emiatt gyakran változtatjuk a védekezésünket, gyorsítunk vagy lassítunk támadásban. Alapvetően a szép kosárlabdára törekszem, nagyon gyors mozdulatokkal és egyéni szabadsággal. Arra ösztönzöm a játékosokat, hogy legyenek kreatívak, ne csak nyerjen a csapat, hanem jó is legyen nézni.

– Az ASE-t Benke Szilárdra és Eilingsfeld Jánosra építi majd?

– Természetesen, bár még nem találkoztam velük, de jókat hallottam róluk szakmailag és emberileg is. Kiváló karakterek, és erre a tulajdonságra figyelmet fordítottunk az újonnan érkező magyar játékosainknál is. Alig várom, hogy elkezdjünk együtt dolgozni!

– Mik a tervei a légiósokkal?

– Nem biztos, hogy az évad elején már kitöltjük az öt légióshelyet. Azokra a posztokra keresünk külföldieket, ahol az előző idényben is voltak, tehát irányító, hátvéd, hármas-négyes és center, és ha szükséges, valamelyik pozícióban duplázunk. Azt is figyeljük, a legnagyobb ellenfelek, a Falco és a Szolnok hogyan építkeznek, illetve arra számítok, hogy az Alba is visszatér az élmezőnybe a nagyobb büdzséjével.

– Kimondhatjuk, hogy a bajnoki döntő a cél?

– Hogyne, az előző évadban a Paks második lett az alapszakaszban, harmadik a végén, és minden csapat többre vágyik annál, amit legutóbb elért. Igyekszünk harcban lenni a bajnoki trófeáért!