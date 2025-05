Juhász Dorka: Topklubok érdeklődnek irántam, a következő hetekben döntök a folytatásról

– Ez az első felnőtt bajnoki címe, mit jelent önnek?

– Sokat, hiszen ez még csak a második profi idényem volt – válaszolta a Nemzeti Sportnak Juhász Dorka, az előző héten a Venezia 3–2-es legyőzése után története 13. olasz bajnoki címét megnyerő Famila Basket Schio 25 éves magyar válogatott magasbedobója. – Tavaly három-nullára kikaptunk tőlük, hazai pályán néztük végig az ünneplésüket, ez hatalmas motivációt jelentett a visszavágásra.

– Nagy a rivalizálás a két klub között?

– Az előző évtizedben lett éles a vetélkedés, ez a két klub dominál a bajnokságban. A revansról sokat beszéltünk év közben, s a Venezia tavalyi győztes fotója kikerült az öltözőnkbe, motivációs céllal. Most viszont egyértelműen mi voltunk jobbak az utolsó, ötödik meccsen, ami után nem ünnepeltünk hosszasan, de boldogok voltunk, s másnap a városházán köszöntöttek minket.

– Ön vágta le a hálót az egyik gyűrűről – mi ennek a története?

– Ez az első bajnoki címem, s amikor a parketten ünnepeltünk, a stáb tagjai és a csapattársak úgy döntöttek, legyen ez a megtiszteltetés az enyém. A háló már örökre nálam marad, büszke vagyok rá, fontos emlék lesz, de remélem, ezt a bajnoki címet sok követi még.

– Az alapszakaszban egyszer kaptak ki, a rájátszásban kétszer, mondhatni, jó helyre került – az Olasz Kupáért járó serleg mellé – az aranyérem.

– Csapatszinten kiemelkedtünk a mezőnyből, a kohézió remek volt, amiben talán az is közrejátszott, hogy csak európai légiósok szerepeltek nálunk.

– A számai alig, a szerepe változott erre az évadra?

– Minden idény más, ezúttal több pontfelelősünk volt, olyan játékos, aki többször vállalkozik dobásra, ez is közrejátszott abban, hogy én kevesebb pontot szereztem. No meg a sérülések, sok nehézséggel kellett megküzdenem az évad során, az elődöntőben bokasérülést szenvedtem, a vállam sem gyógyult meg teljesen. Mindig az a típus voltam, aki azzal segít, amivel tud, ami jut, ebben az idényben ez főleg a lepattanózás és a védekezés volt. Nekem presztízs, hogy hasznos legyek!

– Kihagyja a WNBA-idényt. Hogyan jutott erre a döntésre?

– Nem volt könnyű a döntés, de már az előző években is felvetődött, hogy kellene egy kis szünetet tartanom, lassítanom, most viszont már éreztem magamon, hogy muszáj pihenőt beiktatnom, regenerálódnom, feltöltődnöm. Fizikailag és mentálisan is elfáradtam, szeretnék teljesen felépülni. Nem is lettem volna százszázalékos, nem tudnék maximumot kihozni magamból, ha ismét azonnal mentem volna Amerikába.

– Hogyan alakul az európai folytatás?

– Erről még nem beszélhetek, nem írtam alá sehová. A következő hetekben véglegesítem a döntésemet, hogy hol folytatom. Nehéz lesz döntenem, mert topklubok érdeklődnek irántam, szóval izgatott vagyok, hogy mit hoz a jövő.