A Szolnok 20 pontos hátrányból fordított, otthon is nyert a Paks ellen a férfi kosár NB I elődöntőjében

Parázs csatával indult szombaton a férfibajnokságban az ASE és a Szolnok elődöntője, s mindjárt rablással, hiszen a vendégek 96–88-ra győzni tudtak Pakson, vagyis elhappolták a piros-kékek pályaelőnyét. Mindezt tették remek triplázással (40%), jó védekezéssel és meggyőző összteljesítménnyel, s a meccsen több mint 30 percen át vezettek. Az alapszakaszt második helyen záró paksiak tehát lépéskényszerbe kerültek, így érkeztek a Tiszaligetbe, ahol ezúttal sem számíthattak a már az első felvonást is kihagyó exszolnoki centerre, a betegséggel küzdő Révész Ádámra, ami végül kulcsfontosságúnak bizonyult a végig feszült első találkozón, hiszen az Olaj magasemberei uralták a palánkok alatti területet, így hiába játszotta idénybeli legjobb meccsét Eric Lockett (az amerikai magasbedobó 29 pontot szerzett), 1–0-s előnyt szerzett a tavalyi ezüstérmes. Amely belealudt a keddi meccs elejébe, sokkal jobban kezdett a vendégcsapat. 15–6-os paksi előnynél a szerb Marko Radovanovics sapkázta szabályosan a zsákolni készülő Benke Szilárdot, ez egyfajta ébresztőként hatott a pályaválasztónál, ettől kezdve éles lett a hazai csapat is. 11–20-nál Oliver Vidin, az Olaj szerb mestere így is kikérte az első idejét, de hiába, az első negyed egyértelműen a tolnaiaké lett, akik extrán dobtak, és a 15. percben 20 ponttal jártak előrébb. Húsz másodpercen belül a ragyogóan játszó Lukács Norbert kétszer blokkolta DeQuon Lake-et, az ASE amerikai centerét, de utóbbi már nem volt szabályos, mert a labda előbb érte a palánkot, mint a magyar válogatott bedobó kezét.

A második félidőt 15 pontos hátrányban kezdő Olaj bő egy perc alatt 7–0-s rohammal nyitott, azaz éppen az történt, amit a „doktor felírt”, ekkor már fortyogó katlanhoz hasonlított a sportcsarnok, mert visszajött meccsbe az Olaj, s közben borzasztó idegessé váltak a vendégek. Somogyi Ádám triplájával kiegyenlített a Szolnok, öt perc alatt ledolgozott 15 pontot a vendéglátó, ám Lake és Benke kosarai látszólag kifogták a szelet a vitorlájából, s döntetlenről újra öt lett a Paks előnye.

A 34. percben először került előnybe a piros-fekete gárda (74–73), de az extra dobóformát kifogó amerikai Kahill Dukes, aki hihetetlen helyzetekből is bedobálta a tempókat, révén tartotta a lépést az ASE. Óriási izgalmak közepette fordult a meccs a végjátékra, s a feszültség 43 másodperccel a vége előtt túlcsordult, Fardwas Aimaq és Eilingsfeld János karoltak egymásba, nem szeretetből, s ebből majdnem verekedés lett a parketten. A játékvezetők visszanézték az esetet, a kanadait kiállították, Benke kipontozódott technikai hibával, a rendkívül ideges hangulatú, vérbeli playoffmeccset pedig behúzta az Olaj, és 2–0-ra vezet. Folytatás pénteken, ismét Pakson (94–91).

VÉLEMÉNYEK Rudner Gábor, a Szolnok bedobója: – Tudtuk, hogy nehéz meccs lesz, és be fog kezdeni a Paks, amire mi nem megfelelően reagáltunk. Gyengén védekeztünk, mindössze öt faultot ütöttünk be. A második félidőben már úgy kosárlabdáztunk, ahogy kell, győztes csapatként. Eilingsfeld János, a Paks erőcsatára: – Nagyon küzdöttünk, dühös vagyok a vereség miatt. Pénteken folytatjuk tovább a párharcot. V. Cs.

A másik ágon a párharc esélyese egyértelműen a Falco volt az elődöntő kezdete előtt, és az első mérkőzésen ezt az esélyességet megerősítette az alapszakaszgyőztes. A ZTE-nek mindenképp egyenlítenie kellett hazai pályán, ha azt akarta, hogy még legyen keresnivalója, és jól is kezdett, de 8–5 után 11–18-ra módosult az állás. Az első negyedben még így is tartotta magát a Zalaegerszeg, a második játékrészben viszont elhúzott 15 ponttal a szombathelyi csapat.

A nagyszünet után 20 pont fölé nőtt a különbség, és ebből ugyan kicsit tudtak faragni a zalaiak, a vendégek kézben tartották a mérkőzést. A záró negyed nem hozott változást, hiba jutott a hazaiaknál Trey McGowens 22 pontig, nem lehetett megállítani a Perl Zoltán vezérletével remeklő Falcót, amely 97–77-es győzelmet aratott, és pénteken lezárhatja a párharcot az Aréna Savariában.

FÉRFI KOSÁRLABDA NB I

ELŐDÖNTŐ, 2. MÉRKŐZÉSEK

NHSZ-Szolnoki Olajbányász–Atomerőmű SE 94–91 (14–25, 20–24, 31–21, 29–21)

Szolnok, 1800 néző. V: Benczur, Mészáros B., Györfy R.

SZOLNOK: SZ. JOVANOVICS 14/6, SOMOGYI 15/6, LUKÁCS N. 24/9, Szubotics 9, Aimaq 14. Csere: Radovanovics 7/3, Pallai 5/3, Krnjajszki 3/3, Rudner 3/3. Edző: Oliver Vidin

PAKS: DUKES 21/3, BENKE 16/9, EILINGSFELD 13, Lockett 2, Lake 13. Csere: Chandler 22/6, Halmai 2, Dorogi 2, Kucsora. Edző: Kosztasz Flevarakisz

Az eredmény alakulása. 4. perc: 6–13. 8. p.: 11–20. 14. p.: 22–42. 18. p.: 28–44. 25. p.: 55–56. 28. p.: 62–65. 33. p.: 70–73. 37. p.: 81–80. 39. p.: 87–80

Kiállítva: Lockett (25. p.), Aimaq (40. p.)

Kipontozódott: Benke (40. p.)

Az egyik fél harmadik győzelméig tartó párharc állása: 2–0 a Szolnok javára

MESTERMÉRLEG

Oliver Vidin: – Az első félidőben idegesen, puhányan játszottunk. A nagyszünet után igazi arcunkat, győztes karakterünket mutattuk meg. Ekkor már úgy játszottunk, ahogy kell a playoffmeccseken. Tanulság, hogy az ilyen hőfokú összecsapásokon sem szabad felülni a provokációnak.

Kosztasz Flevarakisz: – Elismerésem a csapatomnak, hiszen nagyon harcoltak játékosaim. Ezt a nagyon kemény csatát a szolnokiak nyerték. Az az igazság, hogy a sok kétes szituációból mi jöttünk ki rosszabbul.

Zalakerámia ZTE KK–Falco-Vulcano Energia KC Szombathely 77–97 (22–25, 15–23, 19–26, 21–23)

Zalaegerszeg, 1300 néző. V: Földházi, Kapitány, Söjtöry

ZALAEGERSZEG: W. GARRETT 11/3, Takács Martin, Keller I. 6, BIGELOW 11/9, Tóth Á. 10. Csere: MCGOWENS 22/3, Takács Milán 7/3, Jones 10/3, Csizmadia, Szalay, Csátaljay. Edző: Matthias Zollner

SZOMBATHELY: Váradi 7/3, PONGÓ MARCELL 13/9, BOGNÁR 16/6, Clark 9/3, Keller Á. 1. Csere: PERL 21/3, Popovics 8, Novakovics 9/3, DIGGS 10/9, Kovács B., Verasztó 3/3, Sövegjártó. Edző: Milos Konakov

Az eredmény alakulása. 3. perc: 8–5. 6. p.: 11–18. 13. p.: 26–35. 18. p.: 33–45. 13. p.: 39–57. 26. p.: 44–64. 32. p.: 58–80. 38. p.: 57–91

Kipontozódott: Jones ( 38. p.)

Az egyik fél harmadik győzelemig tartó párharc állása: 2–0 a Falco javára

MESTERMÉRLEG

Matthias Zollner: – Megpróbáltunk sok mindent, jobban játszani, mint legutóbb Szombathelyen. Annak ellenére, hogy nagy energiákat mozgósítottunk, el kell ismernünk, hogy az eddig már hatvan meccset játszó vasiak jobban összeértek és jó csapatuk van. Ellenük csak akkor lehet nyerni, ha száz százalékot tud valaki nyújtani. Pénteken megpróbáljuk.

Milos Konakov: – Az igazság az, hogy ebben a szakaszban már nincs könnyű meccs. Nehezebbre számítottunk, úgy gondoltuk, hogy a zalaiak még több energiát mozgósítanak és még jobban megszorítanak bennünket. Közel ötven százalékkal dobtuk a triplákat és a közeliekkel is sikeresek voltunk. A kettő nullás eredmény jól mutat, de még van egy mérkőzésünk, és pénteken mindenképpen szeretnénk lezárni a párharcot.