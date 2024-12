Több mint 20 ponttal lelépte a listavezetőt a Real Madrid a férfi kosár Euroligában

PANATHINAIKOSZ–BASKONIA

A biztos hat rájátszáshely egyikére ácsingózó görögök a mezőny egyik leggyengébbjét fogadták hazai pályán, ennek megfelelően is játszottak. A Panathinaikosz több mint 20 ponttal nyerte meg az első negyedet, majd pontosan ennyivel, 21-gyel vezetett az utolsó játékrészre fordulva is, végül még simábban, 104–69-re nyert. A meccs legjobbja a korábbi NBA-sztár, a Miami Heat és a Los Angeles Lakers keretét is megjáró Kendrick Nunn volt, aki 26 pontot és 9 gólpasszt jegyzett.

REAL MADRID–MONACO

Miután az előzetesen nagyon várt Paris–Fenerbahce meccset a párizsi játékosok betegsége miatt el kellett halasztani, egyértelművé vált, hogy a Real Madrid mérkőzése lesz a nap csúcsa a tabellát vezető Monacóval szemben. Nos, a madridiak eddig nem szerepelnek meggyőzően ebben az Euroliga-idényben, de ezúttal villantottak valamit, a második negyedet több mint tíz ponttal nyerték, a szünetre pedig 18 pontos előnnyel vonultak. A harmadik negyedben még nagyobb lett a két csapat közti különbség, amit a Monaco már csak kozmetikázni tudott: a Real Madrid nyert 94–72-re.

KOSÁRLABDA

FÉRFI EUROLIGA

ALAPSZAKASZ, 17. FORDULÓ

Panathinaikosz (görög)–Baskonia (spanyol) 104–69 (33–12, 20–23, 23–20, 28–14)

Paris Basketball (francia)–Fenerbahce (török) – elhalasztva

Real Madrid (spanyol)–Monaco (francia) 94–72 (29–22, 24–13, 24–12, 17–25)

SZERDÁN JÁTSZOTTÁK

Anadolu Efes (török)–Crvena zvezda (szerb) 89–67 (14–25, 22–17, 23–15, 30–10)

Olympiakosz (görög)–Virtus Bologna (olasz) 87–77 (29–17, 14–29, 21–10, 23–21)

