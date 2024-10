Második győzelmét aratta az Alba Fehérvár a férfi kosár Ek-ban

FEGYELMI OKOKBÓL nem tartott az Alba Fehérvárral Bulgáriába, a Rilszki Szportiszt elleni FIBA Európa-kupa-mérkőzésre az amerikai center, Andrew Smith, ám Jeriah Horne és társai nélküle is szépen lehozták a találkozót. A játékidő túlnyomó részében vezető magyar csapat fontos győzelmet aratott, oda-vissza megverte riválisát, így még maradt némi reménye a következő csoportkörbe jutásra.

KOSÁRLABDA

FÉRFI EURÓPA-KUPA, CSOPORTKÖR

4. FORDULÓ

F-CSOPORT

Rilszki Szportijsz (bolgár)–Alba Fehérvár 83–93 (17–24, 17–22, 27–17, 22–30)

Szamokov, 300 néző. V: Sahin (török), Györgyi (norvég), Sakaci (török).

RILSZKI: Rideau 7/3, Petrov, Arnett 13/3, Szimeonov 8, PLANINIC 26. Csere: Kosztov 12/9, Session 7, Bacskov, Vaszov 7/3, Karamfilov 3/3. Edző: Ljubomir Kirov

ALBA: NICHOLS 17/9, VOJVODA 18/3, Filipovity 14/6, HORNE 18/9, Fazekas M. 3. Csere: Krivacsevics 8, Thomas 10/6, Kass 5/3. Edző: Alejandro Zubillaga

Az eredmény alakulása. 4. perc: 8–1. 6. p.: 10–13. 11. p.: 17–26. 12. p.: 21–31. 16. p.: 28–42. 21. p.: 40–46. 24. p.: 44–56. 26. p.: 53–56. 28. p.: 58–58. 34. p.: 63–71. 36. p.: 67–79. 39. p.: 78–91

MESTERMÉRLEG

Alejandro Zubillaga: – Nehéz szakasza ez az évadnak nekünk, egymást követik az idegenbeli mérkőzések, most is hosszú utazás után léptünk pályára. A magyar bajnokságban három meccset veszítettünk idegenben, de mindig mondom, kell a türelem, dolgoznunk, fejlődnünk kell. Ezúttal megmutatta a karakterét a csapat, védekezésben jó munkát végeztünk, kemények voltunk. Nem szabad messzire előre gondolkodni, most a legfontosabb, hogy a következő meccsen legyőzzük a Szegedet.