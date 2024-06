Forray Gábor: „Égek a vágytól, hogy dolgozzak”

– Ez élete legnagyobb edzői kihívása. Egyetért?

– Igen, és óriási megtiszteltetés, hogy Kristóf László, Patonay Imre vagy Fodor Péter után ülhetek le a nagy tradíciójú Körmend kispadjára – felelte lapunknak Forray Gábor, az Egis Körmend három évre kinevezett vezetőedzője. – Negyven éve élvonalbeli a klub, három bajnoki címet és hét Magyar Kupa-győzelmet szerzett, számtalan döntőt játszott, a kosárlabda vallásnak számít a városban, hatalmas dolog, hogy bizalmat szavaztak nekem a vezetők.

– Mekkora segítség önnek, hogy Ferencz Csaba csapatkapitány vállal még egy évadot?

– Óriási segítség, nem kell őt senkinek bemutatni a magyar kosárlabdában, kétszeres Európa-bajnoki résztvevő, tíz éven át dolgoztam vele a válogatottnál. Körmenden született és nevelkedett, igazi ikon, nagyon örülök, hogy egy évet rátesz még. A rutinjával, tudásával a pályán és azon kívül is tud segíteni, én igyekszem hozzájárulni, hogy szépen, playoffrészvétellel búcsúzzon. Újraépítkezik a klub, lépésről lépésre haladunk a korábbinál kisebb költségvetéssel, nehéz feladat áll előttünk, de a magyar mag csupa helyi játékosból áll, Durázi Krisztofer is vasi kötődésű, visszahoztuk Kiss Benedeket, megtartottuk Doktor Pétert, ez jó alapot teremt az identitás és a karakter megteremtéséhez.

– A magyar mag ezek szerint készen van?

– Szűk a hazai játékosok keresztmetszete, a prémiumjátékosok elkeltek vagy horribilis összegekbe kerülnek, és már a kiegészítők is légiósáron vagy afelett szerezhetőek meg. Megbecsüljük az értékeinket, a fiataljaink rendkívül sok munkával bizonyíthatnak, megkapják a lehetőséget, de nem kerülnek a pályára alanyi jogon, rengeteg edzés, egyéni fejlesztés vár rájuk. Arra is gondolnunk kell, hogy a következő utáni évadban már két magyar játékosnak kell a pályán lennie egyszerre. Másik fontos pillérünk a szurkolóink szeretete és fanatizmusa. Szükség lesz az összhangra, mindenkinek meg kell találni a helyét, kialakítani a hierarchiát, rendnek és fegyelemnek kell lennie, ebből nem engedek. Ha tisztázzuk a szabályokat, van mihez nyúlni hullámvölgy esetén is.

– Hány légióssal kezdik az idényt? Kiválasztották már az összes külföldi játékost?

– Néggyel, a kettőből az egyik magasemberünket, Nick Caldwellt kedden jelentettük be, és szeretnénk még egy irányítót, illetve egy sokoldalú hátvédet szerződtetni. Alapvetően az újoncok között tudunk nézelődni, de szükségünk van egyvalakire, akinek van már európai tapasztalata.

– Nem tart attól, hogy hamar türelmetlenek lesznek a szurkolók, ha nem azt látják a pályán, amit elképzeltek?

– A drukker minden sportágban azt szereti, ha nyer a csapata és türelmetlen, ha vereséget szenved. A feladatunk, hogy őszintén és nyíltan kommunikálva elmondjuk a realitást a szurkolóknak, akik joggal elégedetlenkednének, ha azt hirdetnénk, hogy minden meccsen győzni fogunk, és ehelyett sorjáznának a vereségek. Értük élünk, ha nem teljesítünk az elvárásaiknak megfelelően, el kell viselni a kritikát és kijavítani a hibákat. Az megint más helyzet, ha a játékosok a szívüket-lelküket kiteszik a pályára, mégis kikapnak.

– Hogyan viselte az előző évad nehézségeit? Elhunyt az édesanyja, otthagyta a kecskeméti kispadot, aztán Ivkovics Sztojan bár az élvonalban tartotta

a csapatot, a 13. helyre nem lehet büszke a klub.

– Rengeteget köszönhetek a Kecskemétnek, ott lettem felnőtt ember és edző. Minden szempontból nehéz évad áll mögöttem, de hiszem, ha a Jóisten látja, az évek alatt mennyi erőfeszítést teszek a fejlődésért, a rossz után mindig jó következik, és ezek kiegyenlítik egymást. Boldog voltam, hogy benn maradt a csapat és a jövőben is drukkolok neki, de most a Körmendre össz­pontosítok. Frissítettem a tudásomat, képeztem magam, tanultam, égek a vágytól, hogy dolgozzak. Minden edzőnek szüksége lenne három-négy évente némi aktív szünetre, amely során új módszereket ismerhet meg.

– Csak akkor lenne elégedett, ha bejutna a rájátszásba a Körmenddel?

– Egyértelműen. Nem lehet kiesési problémánk és szeretném, ha harcban lennénk a playoffért. Elképesztően kiegyensúlyozott a mezőny, hat csapat kiemelkedik a mezőnyből a büdzséjével, de a többi klub közt a napi forma dönthet. Igazi flúgos futam várható, őrült rohanás, minden meccsnek jelentősége lesz.