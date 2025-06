„Megvannak a feltételek a kemény munkához” – Sebastjan Krasovec a ZTE-ről

A régi seprő is jól seper? Legkésőbb kevesebb mint egy év múlva kiderül. A Zalakerámia ZTE KK visszahozta a kispadra korábbi szlovén edzőjét, Sebastjan Krasovec a 2022–2023-as évadot a negyedik helyen zárta csapatával, és ezt a legutóbbi két idényben a német Matthias Zollner is elérte. Krasovec 2018 és 2022 között Oroszlányban, a 2023–2024-es évadban az Atomerőmű SE-nél dolgozott, szóval úgy ismeri hazánkat, mint a tenyerét. A következő kiírásban a rutinos válogatott Tóth Ádám, Csizmadia Attila, Csátaljay Péter, Takács Milán és Szalay Domonkos adja a magyar magot, hozzájuk csatlakozik az NKA Universitas Pécstől érkező Scherer Bálint, a PVSK-Veoliától szerződtetett Mokánszki Máté és a Pakstól megszerzett Kucsora Csaba. Krasovec legutóbb a koszovói Peja csapatánál dolgozott, amellyel bajnoki elődöntőig jutott.

„Érdekes tapasztalatot gyűjtöttem furcsa környezetben, intenzív élmény ért, a szurkolók különlegesek voltak, és igazából minden más volt, mint amit megszoktam, de ez a Balkán – mondta Sebastjan Krasovec. – Figyelemmel követtem a magyar bajnokságot is, meglepett, hogy megtört a Falco egyeduralma, de kiváló idényt futott a Szolnok, megérdemelten nyert. A legutóbbi egerszegi évadom sikeresnek bizonyult, kitűnő volt az atmoszféra a csapatnál, nagyszerűek a drukkerek, úgyhogy könnyen döntöttem a visszatérés mellett.”

Krasovec hozzátette, mindig a maximumra törekszenek, de azért korai lenne kijelenteni, hogy a ZTE ismét versenyben lesz a legjobb négy közé jutásért, hiszen nem állt össze az ellenfelek kerete, és az új szabály, hogy egyszerre két magyarnak a pályán kell lennie, sokat változtathat az erőviszonyokon.

„Nem tudtuk megtartani minden magyar játékosunkat, akit akartunk, a keretünk hazai kosárlabdázókból álló része megfelelő egyvelege a tapasztalt és a fiatal, ambiciózus játékosoknak, akik szeretnének bizonyítani maguknak, és megvannak a feltételek a kemény munkához. Tóth Ádám különösen fontos »darab« lesz a puzzle-ban, egyik vezéregyéniségünk, akit nagyon szeretnek a szurkolók.”

Két légiósát is bejelentette már a ZTE, egyikük az amerikai Jaylin Denard Hunter, aki egyes és kettes poszton bevethető, a másik ugyancsak a tengerentúlról érkezett, bedobóposzton szerepel, Jericole Hellems, rá a koszovói bajnokságban figyelhetett fel Krasovec. Koszovóban hasonló szabály vonatkozik a helyi játékosokra, mint amit bevezetnek Magyarországon, és a szlovén edző arra is figyelmet szeretne fordítani, hogy a négy légiós mindegyike megfelelő játékpercet kapjon. Bízik benne, hogy olyan keretet épít, amelyben nagy lesz az összhang és jó a hangulat. Ennek szellemében a keret lyukait épp odaillő játékosokkal tömködné be Sebastjan Krasovec, aki az alapozást augusztus 4-én kezdi el együttesével, bízva abban, hogy a bajnokság startjáig elég ideje lesz ütőképes csapatot formálni.