Hivatalos: Chema Rodríguez távozik a férfi kézilabda-válogatott éléről

Az elnökség már június elején tárgyalta a kapitány beszámolóját, de akkor még a vb-szabadkártyás lehetőségre várva nem döntött róla, most azonban úgy határozott, elköszön Chema Rodrígueztől.

„Chema Rodríguez hét évig dolgozott a válogatott stábjában, ebből több mint négy évig szövetségi kapitányként. Ezúton is szeretném megköszönni az elnökség és a szövetség nevében a munkáját, amely számos emlékezetes pillanattal ajándékozott meg minket – mondta el Ilyés Ferenc, az MKSZ elnöke. – A világbajnoki selejtezőn azonban nem sikerült megfelelő eredményt elérnünk, jelentősen csökkent az esélyünk az olimpiára való kijutásra is, és a vb-selejtezőt követő értékelés során az elnökség, számos tényezőt figyelembe véve, arra a döntésre jutott, hogy változásra van szükség a férfiválogatott szakmai munkájában, így Chema Rodríguez távozik a szövetségi kapitányi posztról. A csapatnak legközelebb novemberben lesz módja együtt dolgozni, de természetesen az elnökség szeretné minél hamarabb megtalálni az utódját. Amint ebben a kérdésben konkrétumaink lesznek, tájékoztatni fogjuk a közvéleményt.”

Chema Rodríguez 2012-ben érkezett Magyarországra játékosként, amikor az Atlético Madridtól a Telekom Veszprémhez igazolt. A spanyol irányító öt évet töltött a bakonyiaknál, majd játékoskarrierjét Franciaországban fejezte be. Még aktív volt, amikor 2019-ben, Gulyás István mellett a magyar válogatott másodedzője lett, 2022 tavasza óta pedig szövetségi kapitányként irányította a nemzeti csapatot. Az eredmények szépen jöttek, a félig hazai rendezésű, 2022-es Európa-bajnokság kivételével valamennyi világversenyen jól teljesített a csapat, és látható volt a fejlődés.

Előbb a 2020-as kontinensviadalon kilencedik, majd az egy évvel későbbi egyiptomi világbajnokságon ötödik lett a megfiatalított nemzeti együttes, amelynek akkor még Gulyás István volt a kapitánya. Az addigi másodedző Chema Rodríguez kinevezése óta a 2023-as vb-n a nyolcadik helyen végzett a gárda, kiharcolva az olimpiai selejtezőtornán való indulást, a 2024-es Eb-n pedig az ötödik helyet szerezte meg, ami a magyar válogatott történetének legjobb helyezése volt. 2020-tól 2023 nyaráig irányította a portugál Benficát is, de azóta már főállású magyar kapitány.

A magyar szövetség még a 2024-es olimpiai selejtező előtt meghosszabbította a szerződését 2028-ig. A sikeres kvalifikációt követően a párizsi játékokon már hullámzóan játszott a csapat, és nem sikerült a továbbjutás a csoportkörből, végül a 10. helyen végzett. A 2025-ös vb-n nagyon közel járt a válogatott az áhított elődöntőhöz, azonban a nyolc között egy góllal alulmaradt a házigazda horvátokkal szemben, pedig a hajrához érve még nekünk állt a zászló. Ezzel együtt sorozatban harmadik alkalommal jutottunk be a legjobb nyolcba, amire rajtunk kívül csak a dán, a francia és az egyiptomi válogatott volt képes.

Az idei Eb-n a hivatalos célként kitűzött nyolcba jutástól elmaradva a tizedik hely jutott a csapatnak, majd jött a szerbek elleni világbajnoki selejtező, ahol összesítésben egy góllal maradtunk le a vb-ről. Az MKSZ pályázott az egyik szabadkártyás helyre, azonban nem kaptuk meg, ezzel biztossá vált, hogy nem vehetünk részt a jövő januári tornán, egyúttal pedig a Los Angeles felé vezető út is igencsak nehézzé vált. Az olimpiai selejtezős helyek nagy részét ugyanis a vb-n lehet megszerezni. A mieinknek így erre már csak a 2028-as Európa-bajnokságon nyílik módjuk, ahonnan legfeljebb két válogatott érheti még el a kvalifikációs tornát.