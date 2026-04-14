Sergio Navarro: Léptünk egyet az álmunk, a bronzérem elérése felé

RÉVÉSZ Attila, a Kisvárda vezetőedzője

– Nagy csata, gól nélkül…

– Kiegyenlített, brusztolós meccset játszottunk, amelyen kevés szép és látványos elemet láthattunk. Akik lehetőséget kaptak, éltek vele, a cseréink viszont – Szőr Leventén kívül – nem tudtak lendületet vinni a játékba.

– Miben különbözött a két félidő?

– Az első játékrészben nem vállaltunk kockázatot, bár a széleken az ellenfél mögé kerültünk, nem tudtunk élni ezekkel a lehetőségekkel.

– Először szerepelt a kezdőcsapatban Szikszai Hennagyij. Elégedett a tizennyolc éves támadó teljesítményével?

– Jó összképet mutatott a pályán, és megoldotta a rá bízott feladatot. Ahhoz, hogy tovább fejlődjön, kellenek neki a játékpercek.