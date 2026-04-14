Nemzeti Sportrádió

Sergio Navarro: Léptünk egyet az álmunk, a bronzérem elérése felé

BERECZKY ATTILABERECZKY ATTILA
2026.04.14. 09:36
Sergio Navarro, a DVSC edzője a hétfői mérkőzésen (Fotó: Czinege Melinda)
Címkék
Sergio Navarro DVSC Kisvárda Révész Attila
Mint beszámoltunk róla, gól nélküli döntetlennel ért véget a Kisvárda és a DVSC mérkőzése a labdarúgó NB I 29. fordulójában. Íme, a két vezetőedző rövid értékelése a hétfői mérkőzés után!

RÉVÉSZ Attila, a Kisvárda vezetőedzője

– Nagy csata, gól nélkül…
– Kiegyenlített, brusztolós meccset játszottunk, amelyen kevés szép és látványos elemet láthattunk. Akik lehetőséget kaptak, éltek vele, a cseréink viszont – Szőr Leventén kívül – nem tudtak lendületet vinni a játékba.

– Miben különbözött a két félidő?
– Az első játékrészben nem vállaltunk kockázatot, bár a széleken az ellenfél mögé kerültünk, nem tudtunk élni ezekkel a lehetőségekkel.

– Először szerepelt a kezdőcsapatban Szikszai Hennagyij. Elégedett a tizennyolc éves támadó teljesítményével?     
– Jó összképet mutatott a pályán, és megoldotta a rá bízott feladatot. Ahhoz, hogy tovább fejlődjön, kellenek neki a játékpercek.

Labdarúgó NB I
12 órája

Sergio NAVARRO, a Debrecen vezetőedzője

– Küzdelmes meccset játszott a két csapat, ennyi volt benne?     
– Elégedett vagyok a játékosaimmal. Az első félidőben is alakítottunk ki helyzeteket, de ezúttal nem sikerült betalálnunk. 

– Mi a legnagyobb pozitívum?
– Jól védekeztünk, megbirkóztunk az ellenfél felívelt labdáival. A legfontosabb, hogy pontot szereztünk, léptünk egyet az álmunk, a bronzérem elérése felé.

– A gólok ugyanakkor mostanában elmaradnak, legutóbb március 22-én Bárány Donát talált a kapuba. Hogyan lehet pótolni a házi gólkirályt?
– Sok játékosunk pótolhatja, például Szuhodovszki Soma, aki megtartja a labdát. A gólszerzés amúgy sem csak a csatárok feladata, sokkal inkább csapatmunka.

NB I, 29. forduló: Kisvárda–DVSC 0–0 (Fotók: Czinege Melinda)

A 29. FORDULÓ EREDMÉNYEI
Április 10., péntek
Puskás Akadémia FC–ETO FC 1–4
Ferencvárosi TC–Diósgyőri VTK 3–1
Április 11., szombat
Kolorcity Kazincbarcika SC–Újpest FC 0–3
MTK Budapest–Zalaegerszegi TE FC 3–0
Nyíregyháza Spartacus FC–Paksi FC 2–0
Április 13., hétfő
Kisvárda Master Good–Debreceni VSC 0–0

AZ ÁLLÁS

M

Gy

D

V

L–K

Gk 

  1. ETO FC

29

17

8

4

58–29

+29 

59 

  2. Ferencvárosi TC

28

17

5

6

55–29

+26 

56 

  3. Debreceni VSC

29

12

10

7

41–34

+7 

46 

  4. Zalaegerszegi TE

29

12

9

8

43–35

+8 

45 

  5. Paksi FC

29

12

8

9

54–41

+13 

44 

  6. Kisvárda

29

11

7

11

33–42

–9 

40 

  7. Puskás Akadémia

28

11

6

11

35–37

–2 

39 

  8. Újpest FC

29

10

7

12

40–46

–6 

37 

  9. Nyíregyháza Spartacus

29

9

8

12

40–46

–6 

35 

10. MTK Budapest

29

8

8

13

50–58

–8 

32 

11. Diósgyőri VTK

29

5

10

14

36–52

–16 

25 

12. Kazincbarcika

29

5

2

22

27–63

–36 

17 

„Volt olyan játékos, aki többet akart megmutatni, mint amennyit a képességei alapján elvárunk tőle” – Révész Attila az M4 Sportnak is nyilatkozott a mérkőzés után. Részletek az alábbi videóban.

Sergio Navarro DVSC Kisvárda Révész Attila
Legfrissebb hírek

Ezek is érdekelhetik