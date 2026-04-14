Sergio Navarro: Léptünk egyet az álmunk, a bronzérem elérése felé
RÉVÉSZ Attila, a Kisvárda vezetőedzője
– Nagy csata, gól nélkül…
– Kiegyenlített, brusztolós meccset játszottunk, amelyen kevés szép és látványos elemet láthattunk. Akik lehetőséget kaptak, éltek vele, a cseréink viszont – Szőr Leventén kívül – nem tudtak lendületet vinni a játékba.
– Miben különbözött a két félidő?
– Az első játékrészben nem vállaltunk kockázatot, bár a széleken az ellenfél mögé kerültünk, nem tudtunk élni ezekkel a lehetőségekkel.
– Először szerepelt a kezdőcsapatban Szikszai Hennagyij. Elégedett a tizennyolc éves támadó teljesítményével?
– Jó összképet mutatott a pályán, és megoldotta a rá bízott feladatot. Ahhoz, hogy tovább fejlődjön, kellenek neki a játékpercek.
Nem született gól Kisvárdán, a DVSC egy pontot szerezve is újra harmadik a tabellán
Sergio NAVARRO, a Debrecen vezetőedzője
– Küzdelmes meccset játszott a két csapat, ennyi volt benne?
– Elégedett vagyok a játékosaimmal. Az első félidőben is alakítottunk ki helyzeteket, de ezúttal nem sikerült betalálnunk.
– Mi a legnagyobb pozitívum?
– Jól védekeztünk, megbirkóztunk az ellenfél felívelt labdáival. A legfontosabb, hogy pontot szereztünk, léptünk egyet az álmunk, a bronzérem elérése felé.
– A gólok ugyanakkor mostanában elmaradnak, legutóbb március 22-én Bárány Donát talált a kapuba. Hogyan lehet pótolni a házi gólkirályt?
– Sok játékosunk pótolhatja, például Szuhodovszki Soma, aki megtartja a labdát. A gólszerzés amúgy sem csak a csatárok feladata, sokkal inkább csapatmunka.
A 29. FORDULÓ EREDMÉNYEI
Április 10., péntek
Puskás Akadémia FC–ETO FC 1–4
Ferencvárosi TC–Diósgyőri VTK 3–1
Április 11., szombat
Kolorcity Kazincbarcika SC–Újpest FC 0–3
MTK Budapest–Zalaegerszegi TE FC 3–0
Nyíregyháza Spartacus FC–Paksi FC 2–0
Április 13., hétfő
Kisvárda Master Good–Debreceni VSC 0–0
|AZ ÁLLÁS
M
Gy
D
V
L–K
Gk
P
|1. ETO FC
29
17
8
4
58–29
+29
59
|2. Ferencvárosi TC
28
17
5
6
55–29
+26
56
|3. Debreceni VSC
29
12
10
7
41–34
+7
46
|4. Zalaegerszegi TE
29
12
9
8
43–35
+8
45
|5. Paksi FC
29
12
8
9
54–41
+13
44
|6. Kisvárda
29
11
7
11
33–42
–9
40
|7. Puskás Akadémia
28
11
6
11
35–37
–2
39
|8. Újpest FC
29
10
7
12
40–46
–6
37
|9. Nyíregyháza Spartacus
29
9
8
12
40–46
–6
35
|10. MTK Budapest
29
8
8
13
50–58
–8
32
|11. Diósgyőri VTK
29
5
10
14
36–52
–16
25
|12. Kazincbarcika
29
5
2
22
27–63
–36
17
„Volt olyan játékos, aki többet akart megmutatni, mint amennyit a képességei alapján elvárunk tőle” – Révész Attila az M4 Sportnak is nyilatkozott a mérkőzés után. Részletek az alábbi videóban.