Női kézilabda: az FTC négy játékos távozását is bejelentette





A most távozók közül Janurik Kinga volt tagja legrégebb óta az FTC-nek, 2020-ban érkezett a Népligetbe. Mostanáig 223 mérkőzésen lépett pályára az FTC-ben, kétszer nyert bajnokságot, négyszer Magyar Kupát a zöld-fehérekkel, és tagja volt a BL-ezüstéremig menetelő csapatnak is.

A 34 éves magyar válogatott kapusról már megjelent korábban a román sajtóban, hogy a Corona Brasov-ban folytathatja, ezt most a nyártól Varga Emőkét és Afentaler Sárát is foglalkoztató erdélyi klub is megerősítette, új szerződése két évre szól.

Az FTC nem hosszabbít a beálló Dragana Cvijiccsel és az átlövő Orlane Kanorral sem, de távozik a kapus Laura Glauser is, akivel ugyan a klub megállapodott a szerződéshosszabbításról, ám a francia játékos később személyes okokra hivatkozva visszalépett az aláírástól.

Cvijics 2022-ben érkezett, egyszeres bajnok, háromszoros MK-győztes és BL-ezüstérmes a Ferencvárossal. Glauser és Kanor egyszerre, 2024-ben igazolt a magyar fővárosba, mind a ketten kupagyőztesek.

„Úgy gondolom, hogy a keret már ebben az évben is nagyon jó, de a feladat mindig az, hogy megnézzük, tudunk-e néhány százalékot fejleszteni – mondta el Jesper Jensen vezetőedző a változások kapcsán. – Bízom benne, hogy jó lépéseket teszünk ennek érdekében, látszik, hogy miként épül a Ferencváros. Az elmúlt két-három év átmenete, a keret megújítása, fiatalítása azt mutatja, hogy a Fradi a következő években is erős csapat lesz. Elégedett vagyok a keret kialakításával, megvan az erős magyar mag, amelyre mindig is szükség van, és meglesznek azok a karakterek, akik mentalitásukkal, hozzáállásukkal még tovább fejleszthetik a csapatot. Figyelmet fordítunk a fiatalokra is, szeretnénk beépíteni az akadémiáról érkező legtehetségesebb játékosokat – Szeibert Anna már most is látogatja a felnőtt edzéseket, bízom benne, hogy az idény hátralévő részében tovább fejlődik, és jövőre a keret állandó tagja lehet.–

Az FTC-nél komolyabb átalakulás lesz az idény végén a keretben: egyszerre jelentették be Anna Kristensen, Elizabeth Omoregie és Lysa Tchaptchet szerződtetést, később kiderült az is, hogy Michala Möller is érkezik. A magyar kulcsemberek közül hosszabbított Klujber Katrin, Márton Gréta és Simon Petra, majd Bordás Réka, a hosszú évek óta a klubot szolgáló légiósok közül Emily Vogel és Angela Malestein. Távozik ugyanakkor Darja Dmitrijeva és már az évad közben elhagyta a csapatot Tomori Zsuzsanna.