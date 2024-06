Hivatalos, ami eddig sem volt kérdés: Pogacar vezeti az UAE sorát a Touron

Pogacar ötödik alkalommal indul a francia kerékpáros körversenyen, de először úgy, hogy előtte már a Giro d'Italián is részt vett, s a ha már ott jár, kényelmes, majdnem tíz perces előnnyel meg is nyerte az év első három hetes körversenyét. A klasszis szlovén bringás elsődleges célja, hogy a Tourt is megnyerje, s ezzel a legendás Marco Pantani 1998-as bravúrja óta az első legyen, akinek egy évben belül sikerül az olasz és a francia háromhetest is megnyernie.

Pogacart ebben a törekvésben egy fölöttébb erős csapat fogja segíteni: az UAE hivatalos honlapján jelentette be, hogy Pogacar mellett az első Tourján szereplő Joao Almeida, a tavalyi Vueltán a legjobb fiatalnak bizonyult Juan Ayuso, a Tour előtti egyik legfontosabb felkészülési versenyt, a Svájci Kört megnyerő Adam Yates, a június elején a Critérium du Dauphinén hegyi trikót nyerő Marc Soler, valamint a belga időfutambajnok Tim Wellens, a hegyi segítő Pavel Sivakov, valamint a rutinos német, Nils Politt alkotják a csapatot.

„Kőkeményen dolgoztunk egész évben, hogy csapatként megfelelően felkészüljünk a versenyre és remélem, hogy ez sikerült is, így három héten keresztül nagyon izgalmas élményben lesz része annak, aki majd követi a versenyt. Annak személy szerint külön örülök, hogy pont Olaszországból indul az idei Tour, így visszatérhetek a Giro után. Egyébként azóta egy bő hetet pihentem, után viszont nagyon koncentráltan megkezdtem a felkészülést a Tourra, és úgy érzem, jól is sikerült. A srácokkal magaslati edzőtáborban voltunk, sok-sok órát tekertünk. Úgy érzem, hgoy jó a csapatunk, úgyhogy alig várom már, hogy kezdődjön a verseny” – idézte az UAE honlapja Pogacart.

A 111. Tour de France június 29-én rajtol az olaszországi Firenzéből, s a verseny évszázados történelme során először nem Párizsban, hanem az olimpia miatt Nizzában lesz a befutó július 21-én.