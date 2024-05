Giro: Vendrame hegyi szakaszt nyert, Valter nem került be a sikeres szökésbe

Pénteken a 2850 méter szintemelkedést tartalmazó 157 kilométeres táv várt a mezőnyre. A rajtra Morteglianóban került sor, a befutóra pedig a második kategóriás Sappada megmászása után 1240 méteres magasságban.

Mivel szombaton még nehezebb hegyi etap dönt az összetett helyezéseinek kérdéséről, várható volt, hogy egy szökevénycsoportnak lehet esélye küzdeni az elsőségért. Az elsőként próbálkozó kilencfős csoportban – egy csapattárssal – ott volt Valter is, és bár kiváló tempómenők tekertek az élbolyban, a részhajrában érdekelt sprinterek sorai a mezőny élére álltak és nem engedték fél percnél jobban eltávolodni, majd bő fél óra után utol is érték. Ezt követően is rendkívül gyors maradt az etap eleje, az első órában közel 50 kilométeres átlagsebességgel tekertek a bringások, végül egy 19 kerékpárosból álló nagy csoport tudott összeállni és eltávolodni, a szűk utakon pedig a mezőny eleje lelassított, véget vetve hátul a nagy iramnak.

Innen egyértelmű volt, hogy az erős versenyzőkből álló szökésből kerül ki a nap győztese, a Visma-Lease a Bike-ból ketten voltak tagjai a csoportnak, Valter viszont nem. A magyar bajnok végül 16 és fél perc lemaradással a 46. helyen tekert be, összetettben egy pozíciót hátracsúszva a 24. bő 54 perc hátránnyal. Az etapot a hegymenetekben egyre morzsolódó szökésből Andrea Vendrame nyerte meg, az AG2R olasz bringása bő 30 kilométerrel a cél előtt jó ütemben indult meg egy esős lejtmenetben az élcsoportból, kihasználva jó helyismeretét, előnyét pedig az emelkedőn is megtartotta a – hegyen papíron erősebb – riválisai előtt. Ezzel 2021 után másodszor ünnepelhetett etapsikert az olasz körversenyen. Másodikként a spanyol Pelayo Sánchez (Movistar), harmadikként pedig a szerdai szakaszon győztes német Georg Steinhauser (EF) ért célba.

Az összetett esélyesek csoportjában az utolsó hegy derekán volt néhány támadási kísérlet, ám senki nem tudott eltávolodni. Az összetettben harmadik helyen álló Geraint Thomas hat kilométerrel a cél előtt földre került, miután összeakadt az előtte tekerővel, ám gyorsan vissza tudott zárkózni a 38. születésnapját szombaton ünneplő brit kiválóság, miután ellenfelei sportszerűen megvárták. Innen pedig már együtt tekertek fel a lankás utolsó kilométereken és értek célba közel 16 perc hátránnyal. Az összetett élcsoportja így nem változott, a szlovén Tadej Pogacart két szakasz választja el a végső sikertől.

Szombaton a 107. Giro d'Italia utolsó hegyi szakasza, az Alpago és Bassano del Grappa közötti 184 kilométeres etap vár a mezőnyre 4200 méter szintemelkedéssel. A viadal vasárnap, a Róma környéki 125 kilométeres sík etappal zárul.

107. GIRO D’ITALIA

19. szakasz, Mortegliano-Sappada (157 km, hegyi befutó)

1. Andrea Vendrame (olasz, Decathlon AG2R La Mondiale) 3:51:05 óra

2. Pelayo Sánchez (spanyol, Movistar) 54 másodperc hátrány

3. Georg Steinhauser (német, EF Education-EasyPost) 1:07 perc hátrány

…

46. Valter Attila (Visma-Lease a Bike) 16:29 perc hátrány



Az összetett élcsoportja

1. Tadej Pogacar (szlovén, UAE) 71:24:03 óra

2. Daniel Martínez (kolumbiai, BORA-hansgrohe) 7:42 perc hátrány

3. Geraint Thomas (brit, Ineos Grenadiers) 8:04 perc hátrány

...

24. Valter 54:39 perc hátrány