Fantasztikus hajrá, Pogacar lesprintelte a többi „ufót” a Dauphiné első szakaszán

A 2025-ös idényben a franciaországi viadalon méri össze erejét először a világbajnoki trikóban tekerő szlovén világklasszis, Tadej Pogacar és a júliusi Tour de France másik nagy esélyese, a dán Jonas Vingegaard, ráadásul a mezőnyben ott volt még a párizsi olimpiai bajnok, Remco Evenepoel, valamint a 2023-as világbajnok, Mathieu van der Poel.

A mezőnyben ott volt a Visma Lease a Bike színeiben Jonas Vingegaard segítőjeként a magyar bajnoki trikóban tekerő Valter Attila is, aki az első szakaszon oroszlán részt vállalt abban, hogy a mezőny befogja a sok rövid emelkedővel tarkított 195.8 kilométer hosszú etapon a mezőny végül befogja a nap kétfős szökését. Az utolsó öt kilométerre fordulva – miután több kisebb támadásra is reagált a négy nagy – Vingegaard indult meg, amire Pogacar és Van der Poel is reagáltak, majd kisvártatva Evenepoel is csatlakozott hozzájuk – Santiago Buitragóval kiegészülve így öten néhány másodperc előnyre tettek szert a mezőny előtt.

Az egyre közeledő nagyjából 75 fős főcsoport előtti csoportból végül Van der Poel nyitotta meg a hajrát, Evenepoel sokáig a második helyen haladt, ám könnyűnek találtatott, s végül Pogacar mindkettejüket megelőzte, ahogy Vingegaard is, a mezőny pedig közvetlenül mögöttük, azonos idővel zúdult át a célon.

Ami Valter Attilát illeti, az utolsó bő tíz kilométerre már elvégezte a feladatát, a peloton élén tartotta Vingegaard-t, így le is szakadt pihenni, majd 3:49 perc lemaradással tekert át a célvonalon a 128. helyen.

A Critérium du Dauphiné jövő vasárnap ér véget.

https://www.eurosport.hu/kerekpar/criterium-du-dauphine/2025/elso-szakasz-befuto-pogacar-vingegaard_vid60012543/embed-video.shtml

77. CRITÉRIUM DU DAUPHINÉ

1. SZAKASZ (Domérat–Montlucon, 195.8 km)

1. Tadej Pogacar (szlovén, UAE Emirates) 4:40:12 óra

2. Jonas Vingegaard (dán, Visma Lease a Bike) azonos idővel

3. Mathieu van der Poel (holland, Alpecin-Deceuninck) a. i.

...128. Valter Attila (Visma Lease a Bike) 3:49 perc hátrány

AZ ÖSSZETETT ÉLCSOPORTJA

1. Tadej Pogacar (szlovén, UAE Emirates) 4:40:02

2. Jonas Vingegaard (dán, Visma Lease a Bike) 4 mp h.

3. Mathieu van der Poel (holland, Alpecin-Deceuninck) 6 mp h.

...128. Valter Attila (Visma Lease a Bike) 3:59 p h.