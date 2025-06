Jonathan Milan hozta a kötelezőt, sprintelve nyerte a Dauphiné második etapját

A nyitó nap után, amikor az összetett esélyesek – Tadej Pogacar, Jonas Vingegaard, Remco Evenepoel – meglepték a sprintereket, egymás között elrendezve a szakaszgyőzelem kérdését, a hétfői, második szakaszon általános vélekedés volt, hogy ezúttal a sprintereké lesz a főszerep a célegyenesben. Ennek szellemében aztán a nap során a szökéssel próbálkozók közül csak az elsőként és a mezőnytől egyedül ellépő kék trikós Paul Ourselint engedték el, ő pedig szép sorban begyűjtögette a hegyi hajrákért járó pontokat az első két negyedik és harmadik kategóriás emelkedőn. Ám hiába volt az elején hat és fél perc fölötti az előnye, valamivel fél táv után visszazuhant egy percre a fór, gyorsan hárman fel is ugrottak rá a mezőnyből. A nap legnagyobb nehézségét jelentő második kategóriás emelkedőt követően aztán a szökést szép lassan befogta a főcsoport.

A célegyenesre fordulva a várakozásnak megfelelően a Lidl-Trek készítette elő a terepet Jonathan Milannak, akinek az előbb említett emelkedő feladta a leckét, de vissza tudott érni a mezőnyhöz. A sprintben pedig megmutatta, hogy kiváló erőben és formában van. Győzelme egyúttal sárga trikót is ért, a második helyre Fred Wright futott be, míg harmadikként Mathieu van der Poel haladt át a célvonalon. A Vismáért és Vingegaard-ért ezúttal is sokat dolgozó Valter a főmezőnytől 1:56 perces lemaradással a 130. helyen ért be.

„Nagyon kemény szakasz volt – mondta Milan a sikerét követően. – Vasárnap alaposan megszenvedtem, hosszú idő után versenyeztem először. Ezúttal egy ponton le is maradtam, a határomon voltam, köszönettel tartozom a csapattársaimnak, mert visszahoztak és az utolsó méterekig vezettek. Boldog vagyok, ez a győzelem mindannyiunknak sokat ad.”

Kedden a Brioude és Charantonnay közötti, még a hétfőinél is hosszabb, 207.2 kilométeres szakasz vár a versenyzőkre, a kategorizált emelkedők közül a 6.8 százalékos Cote de la Barbate ígérkezik a legkeményebbnek.

77. CRITÉRIUM DU DAUPHINÉ

2. SZAKASZ (Prémilhat–Issoire, 204.6 km)

1. Jonathan Milan (olasz, Lidl-Trek) 4:54:49 óra

2. Wright (brit, Bahrain-Victorious) azonos idővel

3. Van der Poel (holland, Alpecin-Deceuninck) a. i.

…41. Pogacar (szlovén, UAE) a. i.

…130. Valter Attila (Visma) 1:56 perc hátrány

AZ ÖSSZETETT ÁLLÁSA

1. Jonathan Milan 9:34:51 óra

2. Pogacar a. i.

3. Van der Poel 2 másodperc h.

…127. Valter 5:55 p h.