La Liga: előnybe került a Mirandés az osztályozón

A spanyol másodosztályú labdarúgó-bajnokság (La Liga 2) harmadik helyén végző CD Mirandés a vele azonos pontszámmal negyedik Real Oviedót fogadta a La Ligába jutásáért zajló osztályozó első mérkőzésén. A hazaiak nagyon hamar, már a 3. percben vezetést szereztek az asztúriai csapat ellen: Iker Benito passzából Alberto Reina talált be az oviedóiak kapujába. A mérkőzést a vendégek fölénye jellemezte, többet birtokolták a labdát, többször is próbálkoztak a kapura lövéssel, ám a hazaiak kétszer annyiszor találták el a kaput. A látogatók a 85. percben tizenegyeshez is jutottak, ám Santiago Colombatto büntetőjét hárította Raúl Fernández kapus, így 1–0-ra győzött a Mirandés, és tovább reménykedhet abban, hogy feljut az első osztályba.

LA LIGA 2, RÁJÁTSZÁS

DÖNTŐ, 1. MÉRKŐZÉS

Mirandés–Oviedo 1–0 (A. Reina 3.)