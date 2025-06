Romeo mert és nyert, szólógyőzelme sárga trikót ért

Az utolsó versenyén tekerő Romain Bardet szülővárosából, Brioudéből rajtolt a Critérium du Dauphiné harmadik szakasza, a kerékpárosokra 207.2 kilométer várt, öt kategorizált emelkedővel kellett megküzdeni Charatonnay-ig. Az egyetlen gyorsasági részhajrát Louis Barré nyerte meg, a második Tadej Pogacar is gyűjtött két másodperc időbónuszt, ami jól jöhet még a folytatásban. A nap szökése mintegy harminc kilométer megtételét követően alakult ki, a tizenhárom fős csoport tagja volt Mathieu van der Poel is. Mögöttük, a mezőny élén olykor feltűnt magyar bajnoki trikójában Valter Attila is, aki aztán hátrébb sorolódott.

Az utolsó emelkedőn, a 9.6 százalékos Cote du Chateau Jaunén a szökevények közül többen is próbálkoztak támadásokkal, olykor rövid időre két csoportra szakadtak. 5.7 kilométerre a céltól Iván Romeo lépett el, a Movistar kerékpárosának lépésére Bernard Julien próbált reagálni, de Van der Poelék csoportja őt utolérte. Romeót viszont nem, a spanyol versenyző második próbálkozása sikeresnek bizonyult, végül 14 másodperces előnnyel nyerte meg a harmadik szakaszt, és a jóváírásoknak köszönhetően az összetettben is élre állt. A második helyért hárman sprinteltek, Harold Tejada és Barré léphetett még fel a dobogóra. Valter Attila csoportja 10:03 perces hátránnyal haladt át a célvonalon, a Visma magyarja 136. lett.

„Életem egyik legkeményebb napja volt ez – mondta a győzelmét követően Romeo. – Nehezen kapcsolódtam be a szökésbe, ráadásul nem is éreztem magam túl jól, megmondtam a csapatunkat kísérő autónak, hogy kockáztatnom kell, nem lehetek túl aktív, ezért az utolsó pillanatig vártam a támadással. Teljes gázzal mentem a célvonalig, Tudtam, hogy ha kiharcolok néhány másodpercet, megcsinálom a végéig.”

A vasárnapig tartó viadal szerdán időfutammal folytatódik.

77. CRITÉRIUM DU DAUPHINÉ

3. szakasz (Brioude–Charantonnay, 207.2 km)

1. Iván Romeo (spanyol, Movistar) 4:34:10 óra

2. Tejada (kolumbiai, Astana) 14 másodperc hátrány

3. Barré (francia, Intermarché-Wanty) azonos idővel

…136. Valter Attila (Visma) 10:03 perc h.

Az összetett élcsoportja

1. (sárga trikóban) Iván Romeo 14:09:01 óra

2. Barré 17 mp h.

3. Tejada 18 mp h.

…132. Valter 15:58 p h.