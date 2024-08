A végtelenbe és tovább! Az olimpia egyik csillaga: Katrine Lunde

Másodpercek voltak hátra a párizsi olimpia női kézilabdatornájának döntőjéből, az elképesztő teljesítményt nyújtó Norvégia 29–21-re vezetett a címvédő és házigazda francia csapat ellen a lille-i Stade Pierre-Mauroy-ban csaknem 27 ezer néző előtt. Az északiak már a kispadon ünnepeltek, a hazaiak még tettek egy kósza kísérletet arra, hogy megszerezzék az utolsó góljukat – a nem túl erős lövésre Katrine Lunde olyan elánnal dobta le magát, mintha a finálé első perceiben lettünk volna, és még semmi sem dőlt volna el.

Sokatmondó jelenet volt, miként az is, ahogyan nem sokkal később a 44 éves kapuslegenda rohant ünnepelni társaihoz. Míg a pályafutását ezzel a tornával befejező győri karmester, Stine Oftedal, a balkezes bombázó, Nora Mörk, az ETO csapatkapitánya, Kari Brattset Dale, a szintén győri Veronica Kristiansen vagy a világ jelenlegi talán legjobb női játékosa, Henny Reistad először élhette át, milyen ötkarikás bajnoknak lenni, Lunde immár harmadszor, mégis, olyan őszinte és felszabadult örömmel ugrált társai gyűrűjében, mintha csak pályafutása első aranyérmét kaparintotta volna meg.

A 44 éves norvég legenda kivédte a címvédő franciák szemét az olimpiai döntőben

Különleges. Ha valakire, Katrine Lundéra abszolút illik ez a jelző. Egyedülálló. Efelől sincs kétségünk, elvégre túl megannyi sikeren és kudarcon, úgy lett újra ötkarikás bajnok, hogy a kapusok rangsorában is az élen végzett (188 kísérletből 79-et hárított, ami kimagasló, 42 százalék feletti hatékonyságot jelent) és őt választották meg a torna legértékesebb játékosának. Ő az első norvég sportoló, aki öt különböző olimpián nyert érmet, míg a vg.no a közelmúltban arról írt, hogy Lunde az első női sportoló hazájában, aki három arannyal gazdagodott a játékokon.

„Nehéz szavakat találni arra a teljesítményre, amit hosszú évek óta nyújt a pályán. A legtöbbet ő tette a norvég női kézilabdázás sikereiért. Micsoda királynő!” – méltatta korábbi válogatottbeli társát Gro Hammerseng-Edin, aki 2008-ban Lundéval együtt lett ötkarikás bajnok.

Született: 1980. március 30., Kristiansand

Állampolgársága: norvég

Sportága: kézilabda

Posztja: kapus

Klubjai: Vag Vipers (–2004), Aalborg (dán, 2004–2007), Viborg (dán, 2007–2010), Győr (2010–2015), Rosztov-Don (orosz, 2015–2017), Vipers Kristiansand (2017–)

Kiemelkedő eredményei: 3x olimpiai bajnok (2008, 2012, 2024), 2x olimpiai 3. (2016, 2020), 2x világbajnok (2011, 2021), 3x vb-2. (2007, 2017, 2023), vb-3. (2009), 6x Európa-bajnok (2004, 2006, 2008, 2010, 2020, 2022), 2x Eb-2. (2002, 2012), 7x Bajnokok Ligája-győztes (2009–2010, 2013–2014, 2021–2023), EHF-kupa-győztes (2017), 3x dán bajnok (2008–2010), 4x magyar bajnok (2011–2014), orosz bajnok (2017), 7x norvég bajnok (2018–2024), 2x Dán Kupa-győztes (2007, 2008), 5x Magyar Kupa-győztes (2011–2015), 2x Orosz Kupa-győztes (2016, 2017), 7x Norvég Kupa-győztes (2017–2021, 2023–2024)

Egyéni elismerései: az olimpia legértékesebb játékosa (MVP, 2024), 2x az olimpia álomcsapatának tagja (2008, 2020), a vb álomcsapatának tagja (2017), 3x az Eb álomcsapatának tagja (2008, 2010, 2012), EHF Excellence Awards, az idény legjobb kapusa (2022–2023), EHF Excellence Awards, az idény legértékesebb játékosa (2022–2023) NÉVJEGY – KATRINE LUNDE

Férfi és női szinten is rendkívül ritka a hozzá hasonló mentalitású kézilabdázó. Ezzel öt évig nap mint nap a győri klubnál is szembesülhettek csapattársai és edzői. 30 évesen, olimpiai, Európa-bajnoki és Bajnokok Ligája-aranyakkal a zsebében érkezett az ETO-hoz és az ő páratlan kvalitásai is kellettek ahhoz, hogy a klub végre elhódítsa a hőn áhított első (majd a második) nemzetközi trófeáját. Lunde az év bármelyik időszakában ugyanazzal a mentalitással, százszázalékos erőbedobással csinálta végig az edzéseket, nem számított, hogy a nyári alapozás közepén, idény közben egy szürke februári hétköznap vagy egy kulcsfontosságú BL-meccs előtt volt éppen. Szintén fontos szempont lehet fantasztikus pályafutásának titkát kutatva, hogy a norvég klasszis a pályán kívül is hasonlóan gondolkodik: figyel az étkezésére és az életmódjára, nem véletlen, hogy 44 évesen is ilyen erőállapotban van. Végtelenül kedves és közvetlen, erre mi, újságírók is rácsodálkozhattunk jó néhány alkalommal.

Példamutató hozzáállásáról a Nemzeti Sport állandó szakértője, a kapussal Győrben korábban négy évig együtt dolgozó Danyi Gábor osztott meg egy jellemző sztorit: „A csapattársaitól is megkövetelte a maximális odafigyelést. Az egyik győri edzésen a védekezést gyakoroltuk, és Katrine szólt az egyik mezőnyjátékosnak a kapuból, hogy koncentráljon védekezésben, mert úgy ítélte meg, hogy az nem elég, amit a csapattársa csinál. A jelzés nemigen érte el a célját. Aztán percekkel később már indításos és kapura lövési gyakorlat következett, és amikor az a játékos került sorra, akinek korábban hiába szólt, Katrine egyszerűen kisétált a kapuból… Kérdezte a társa, hogy mégis mit csinál, mire a válasz: csak azt, amit az előbb te is csináltál. Ez nem megszokott szituáció, de mindenki értette egyből. Rendkívül maximalista és céltudatos kapus. Az ő posztján az évek száma nem feltétlenül jelent hátrányt, sőt, inkább előnyt, harminc esztendő felett »kezdődik« az igazi kapus. Valljuk be, negyven felett is játszanak még, de olyan, aki arra a teljesítményre képes, mint Lunde, csakis ilyen mentalitású lehet; ezért tart ott, ahol.”

Neki teljesen mindegy volt, hogyan áll egy meccs, mindig, minden labdát meg akart fogni, erre törekedett az edzéseken is, a tétmérkőzéseken is. A győri, majd az oroszországi évei és sikerei után 2017-ben, 37 évesen hazatért szülővárosába, Kristiansandba. Akadhattak, akik azt hitték, már csak levezetni – óriásit tévedtek. Említett céltudatosságától hajtva Lunde vezérletével a Vipers az elmúlt évek meghatározó női klubcsapata lett Európában, bizonyság rá a 2021 és 2023 között sorozatban megnyert három BL-trófea. A számtalan győzelem azonban korántsem teszi jóllakottá.

„Talán az lehetnék, de az életstílusom meghatározza a munkámat is. Ha van egy célod, azért dolgozol, hogy a lehető legjobban megvalósítsd. Az egyik legjobb világversenyem volt, sokat játszottam és jól teljesítettem. Ritkán adatik meg, hogy egy kapus harmincnyolc százalék felett védjen, ha ez sikerül, már elégedett lehet. Én most nagyon elégedett vagyok” – idézte a VG az újabb olimpiai diadalát követően.

16 évvel az első olimpiai bajnoki címe után 2024-ben harmadszor is aranyérmes lett

Az Európai Kézilabda-szövetség honlapjának pedig két éve így beszélt karrierje kezdetéről: „Ikertestvéremmel, Kristinével nem kifejezetten sportos családba születtünk, sőt, az igazat megvallva, apánk már-már utálta a sportot, így igazán különleges, hogy elkezdtünk kézilabdázni és élveztük is. Megvan a belső motivációm ehhez a sportághoz, az életem része, egy darab belőlem, ezért korábban, bármi is történt, akár rossz dolgok is, természetellenesnek tűnt nekem, hogy ne a játékba meneküljek. Nem voltak könnyűek az elmúlt évek, a sérülésem, a vetélésem, de itt van velem a lányom szerencsére, ami csodálatos. Szükség van a család és a barátok támogatására, de a kézilabda is sok mindent ad. Elég egyszerű a motivációm: szeretek a pályán lenni, edzeni és szeretem ezt a játékot.”

Katrine Lunde le sem tagadhatná, hogy a mai napig élvezi ezt a csodálatos játékot, így végtelennek tűnő sikertörténete újabb aranyos fejezettel bővült Franciaországban, és korántsem lepődnénk meg, ha még évekig látnánk a kapuban a legmagasabb szinten teljesíteni.

Arról pedig az idei olimpián végképp megbizonyosodhattunk, hogy nem volt és jó ideig aligha lesz hozzá fogható a posztján a női szakágban.

(A cikk a Nemzeti Sport szombati melléklete, a Képes Sport 2024. augusztus 24-i lapszámában jelent meg.)