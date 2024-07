Óceánjáróval egy letűnt világba – bemutatjuk Tóth Potya István hagyatékát, 1. rész

Páratlan futballtörténeti kincseket rejt Tóth Potya István évtizedeken át féltve őrzött gyűjteménye, amelybe a következő hetekben a klasszis edző unokájának, Tóth Istvánnak köszönhetően mi is betekintést nyerhetünk. Az 1891-ben született sportember egyike azoknak a korszakos egyéniségeknek, akiknek hatását, jelentőségét sokáig méltatlan feledés borította. Pedig a tragikus sorsú futballista és edző dicsőséglistája nem rövid. A magyar válogatottban 19-szer szerepelt, az FTC csatáraként 1913-ban és 1922-ben Magyar Kupa-nyertes, 1913-ban és 1926-ban bajnok lett. Utóbbi évben már játékos-edzőként, megkezdve az Üllői úton trénerként elért hároméves aranysorozatát, amelyet 1927-ben és 1928-ban Magyar Kupa-, 1928-ban Közép-európai Kupa-győzelemmel egészített ki. Bajnokságot nyert Újpesten is 1933-ban. A harmincas években Olaszországban szintén elismerték a munkáját, több időszakban dolgozott a Triestina és az Internazionale edzőjeként. A második világháború során részt vett a titkos ellenállási mozgalomban, 1944 decemberében letartóztatták, 1945 februárjában – többek között Kertész Géza edzővel együtt – kivégezte a Gestapo.

Összeállításunk első részében a Ferencvároshoz kötődő edzői korszak fotóiból mutatunk be néhányat, a csapat egyiptomi, illetve dél-amerikai túrájára összpontosítva. Az 1929. június elejétől három hónapon át tartó brazíliai, uruguayi, argentínai kirándulásról maga Tóth Potya István tájékoztatta a Nemzeti Sporton keresztül az itthoni közvéleményt. Az 1927. december végén, Görögországon át Afrikába induló együttes útjáról, így viharos hajókalandjáról Pluhár István tudósított a sportlapnak:

„Most irtózatos üvöltéssel, vijjogással még hatalmasabb roham jön. A hajó szinte oldalra dől s korlátba kapaszkodunk valamennyien, hogy helyünkön maradhassunk. Potyát, aki nem messze ül tőlem őrhelyén, odébb löki néhány lépéssel a hajó hintázása. Aggodalmasan nézünk össze. – Ennek már fele sem tréfa – mondja. (…) Csak gubbasztok tovább és nézem ezt a félelmetesen fenséges látványt. Fent iszonyú kavargással járnak a felhők, lent roppant hullámok birkóznak egymással és a látóhatár szélén ellenkező irányba halad egy hajó. (…) Megint valami hatalmas hullám kap el bennünket. Potyát odébb löki a nagy ingás székestől, nekem meg a nyakamba zúdul a bősz hullámnak a hajón átcsapó taraja.”

Egyiptomban három hét alatt nyolc mérkőzést játszott a Ferencváros, a Kairó válogatottja elleni, 1927. december 30-án vívott összecsapásról (1:1) olvassuk Pluhártól: „Köröskörül, mint valami csodás virágfüzér, tarkállik a nézők erdeje. Minden fejen fez piroslik, mintha pipacsok ringanának, mozognának körül. S alattuk a ruhák keleti tarkasága. A sötét polgári ruha mellett a fehér, arab talár, amit zöld és kék színek tarkáznak. Köztük a rendőrök, katonák kék ruhája képviseli a nyugalmas, enyhítő színeket. (…) A félidő perceit a zene tölti ki. Olyan lágy, buja melódiákat fúj a rezesbanda, melyek oly jól illenek ehhez a csodás környezethez. A tarka nézőtér mögött a Nílus partja zöldell. Pálmák és ciprusok bókolnak előttünk és az élénk zöld szín, mely mindenfelől körülvesz. (…) Amint hölgyek után kutatok, felfedezek egy kis tribünt a pálya egyik sarkánál, amelyen csak nők ülnek. Szőnyegsátor borul föléjük és csak a pálya felé van kilátásuk. De az ülőhelyek előtt is úgy van megoldva a kilátás, hogy jóformán csupán a szemük látszik ki. Ez a háremhölgyek páholya, ahova férfi nem közeledhet. Külön bejárat vezet ehhez és csak az élénk, kiváncsi szemek villognak le a pályára és át a túlsó oldalra, ahol viszont a férfiak tribünje van.”

Régi idők focija

Rendhagyó csapatkép a Keleti pályaudvaron a Bécsen keresztül Olaszországba, majd onnan Dél-Amerikába induló Ferencvárosról

Könnyed séta az utcai forgatagban

Felejthetetlen élmény marad: 1929. július 4-én az América–Ferencváros mérkőzést (1:1) villanyvilágítás mellett játsszák, miután a labdát előzőleg olajfestékkel kenték be. Tóth Potya kommentárja: „A kapusoknak nehezebb így a helyzetük, mert a labda repülési irányát és gyorsaságát bizonytalanabb megállapítani.

Jó hangulatban telik a hajóút, leszámítva, hogy a beszámolók szerint az imbolygástól egyik-másik játékos időnként a korláton kihajolva „üdvözli a tengert”

Karneváli vigasság a magyar vendégek részvételével

Kikötőben a hatalmas Giulio Cesare óceánjáró

Amíg a többiek a mérkőzést figyelik, Tóth Potya István a kamerába tekint – mellette felbukkan egy ülőalkalmatosságul szolgáló, amatőr korszakból megmaradt régi MTK-s bőrönd

Kocsikázik a csapat – futballistának lenni száz éve is kiváltságos helyzetet jelentett

Amsel Ignác kapus tisztáz az 1929. június 30-i Sao Paulo válogatott–Ferencváros (1:2) mérkőzésen

A címzett Vadas Gyula, a Nemzeti Sport főszerkesztője, a Sao Pauló-i levél feladója maga a ferencvárosi edző

Mester és tanítványai