A Leicester City lesz a ZTE ellenfele a Fieszta gálamérkőzésén

A hosszú és gazdag múltra visszatekintő klubot 1884-ben alapították, eredetileg Leicester Fosse néven ismerték. Az East Midlands-i kisváros csapatának elhíresült beceneve a „Rókák”, otthonuk pedig a King Power Stadium, amely mintegy 32.000 fő befogadására alkalmas. Az idei Zete Fiesztán igazi kék-fehér rangadóra kerül sor, hiszen a Leicester hivatalos színei között – akárcsak a ZTE-nél – a kék és a fehér dominál.

A Leicester City háromszoros Angol Ligakupa-győztes, kétszeres Community Shield- (azaz angol Szuperkupa) győztes, továbbá FA-kupa-győztes és Premier League-bajnok. A klub legnagyobb sikere kétségtelenül a 2015–2016-os idényben megszerzett angol bajnoki cím, amely a futballtörténelem egyik legnagyobb meglepetéseként vonult be a köztudatba. Az évad kezdetén a fogadóirodák 5000 az 1-hez adták a Rókák bajnoki címének esélyét – nem véletlenül, hiszen mindössze két évvel korábban még a másodosztályban ünnepelhették az aranyérmet. A bajnokcsapatot akkor olyan kiváló játékosok erősítették, mint Jamie Vardy, N’Golo Kanté vagy Riyad Mahrez, a kispadon pedig Claudio Ranieri írta be nevét örökre a klub és az angol labdarúgás történelmébe.

A legutóbbi szezon nem alakult kedvezően a Rókák számára: a Premier League tabellájának 18. helyén végeztek, így a következő idényben ismét a másodosztályban küzdenek majd a bajnoki címért és a feljutásért. Klubikonjuk, Jamie Vardy az idény végén búcsút intett a Leicesternek, ám az angol, argentin és belga válogatott játékosokat felsorakoztató keret így is hemzseg a nagy nevektől. A különleges sportünnep közelebb hozza az angol foci varázsát a szurkolókhoz, akik testközelből élhetnek át egy hamisítatlan magyar-angol futballélményt!

Örömmel jelentjük be, hogy a zalaegerszegi futball klub két új, elkötelezett szponzorral bővült. A klub támogatói köréhez csatlakozott az etyeki Haraszthy Pincészet, valamint a Winehub Borközpont. „Büszkék vagyunk rá, hogy olyan partnerekkel működhetünk együtt, akik nemcsak a magyar borkultúrát képviselik magas színvonalon, hanem a sport iránt is elkötelezettek. Ez az együttműködés új lendületet ad a klubnak, és reményeink szerint hosszú távon is gyümölcsöző kapcsolatot eredményez mindkét fél számára” – nyilatkozta a klub elnöke.

A Zete Fieszta július 19-én, 13:00-kor kezdődik, amikor a stadion külső területén a szervezők megnyitják a közkedvelt Fan Zone-t. A programok, ahogy azt a szurkolók már megszokhatták, egészen estig tartanak.

A 2025–2026-os szezonra szóló érvényes bérlettel rendelkező ZTE-szurkolók számára a belépés ingyenes a ZTE FC–Leicester City mérkőzésre. Aki még nem váltotta ki helyét a ZTE Arénában a következő idényre, ezt könnyedén megteheti ide kattintva.

A jegyértékesítési felület az esti gálamérkőzésre a klub hivatalos honlapján, itt érhető el. A kapukat 17:00 órakor nyitják meg, a labda 18:30-kor indul útjára. ZTE FC–Leicester City – egy mérkőzés, amelynek emléke garantáltan veled marad!