Elkészült az első magyarországi szlalom kajak-kenu pálya

„Ez lényegében egy gyerekpálya, amit tavaly kezdtünk el tervezni – mondta a Magyar Kajak-Kenu Szövetség (MKKSZ) honlapjának Seprenyi Sára, a szakág fejlesztési koordinátora. – Az én egykori szlovén edzőm, Simon Hocevar segítségével terveztük meg, emellett nagyon sok segítséget kaptunk Nyikos Andrástól és Weisz Róberttől, akik az engedélyeztetést intézték. Áprilisra minden megvolt, ezután kezdődhetett meg az építkezés. Egy hónapunk volt erre, ugyanis a válogatót előrébb hoztuk, de a kivitelezővel, Baraksó Lászlóval közösen sikerült időben elkészülnünk.”

Hozzátette: ez egy vadvízi egyes szintű pályának felel meg, nincsenek benne nagyobb sziklák és vízhengerek, viszont nagy sebessége van.

„Egy könnyűszerkezetes pálya, 19 kapuval, tehát hivatalos versenyt is lehet rajta szervezni. A hosszát tekintve kicsit rövid, 120 méter, viszont a megszokott pályákhoz képest széles, de ez a környezeti adottságok miatt van. A múlt pénteki vízügyi egyeztetésen egyébként ott volt Scott Shipley amerikai pályatervező is, aki azt mondta, hogy gyerekpályának ez tökéletes” – fogalmazott Seprenyi Sára, aki azt is elmondta, hogy a közeljövőben további fejlesztéseket terveznek.

Fotó: kajakkenusport.hu

Vasárnap már az első versenyt is megrendezték a pályán. A nyár során két korosztályos világversenyen is lesznek magyar indulók, az ifjúsági és U23-as Európa-bajnokságon, valamint az Európai Ifjúsági Olimpiai Fesztiválon, ennek kapcsán Magyarországon most először került sor szlalom válogatóviadalra.

„Szerencsére zökkenőmentes eseményen vagyunk túl, amelyen 26 versenyző indult. Azt vettem észre rajtuk, hogy izgulnak, de ez érthető, hiszen csütörtökön lett kész a pálya, így nem volt sok idejük kitapasztalni. Az edzéseken ennél magabiztosabbak szoktak lenni, ám azt gondolom, ez egy remek tanulási lehetőség volt” – mondta Seprenyi Sára.

Az eseményt komoly érdeklődés övezte a parton.

„Sokan jöttek a faluból és a környező településekről is, de itt volt Dunaremete polgármestere, a vízügyi szakaszmérnök, illetve a helyi sajtó is. Azt gondolom, hogy abszolút pozitív visszacsengése volt a versenynek, többen is kérdezték, hogy hol lehet kipróbálni ezt a sportágat” – tette hozzá a fejlesztési koordinátor, aki még aktív versenyző, de már jó ideje dolgozik a magyar szlalom kajak-kenu fellendítésén.