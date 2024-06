Kajak-kenu Eb: Adolf nagy csata után döntős egyesben is

A péntek délelőtti középfutamokban öt magyar egység érdekelt, közülük a kenus Adolfnak kellett a legkorábban kelnie, őt már a program elején a vízre szólították.

A Ferencváros négyszeres világbajnok versenyzője, aki már a párizsi olimpiára készül, egy nappal korábban ötödik lett az előfutamában, most pedig az első három között kellett célba érkeznie, hogy ott lehessen a fináléban. Féltávnál német és francia riválisa mögött a harmadik helyen haladt, majd a hajrára a német Conrad Scheibner ellépett tőlük, de megérkezett a lengyel Wiktor Glazunow is, így a végén hatalmas küzdelem alakult ki a lengyel, francia, magyar trió tagjai között a második és harmadik helyért. Adolf végül jól osztotta be az erejét és ő rúgta be másodikként a hajóját, mögötte Adrien Bart ért be harmadikként.

Adolf Hajdu Jonatánnal C-2 500 méteren is döntőzik majd a hétvégén a Maty-éren.

„Éreztem és sejtettem, hogy ebbe a pályába mindent bele kell adni. Az utolsó kétszáz méter nagyon-nagyon fájt, idén eddig ez volt a legfájdalmasabb pályám. De hozzá kell szokni ehhez a terheléshez is, meg kell barátkozni a fájdalommal. Annak örülök, hogy a folytatásban csak napi egy pályát kell mennem” – nyilatkozott Adolf Balázs. Az MTI érdeklődésére hozzátette: a hazai Eb-n természetesen az volt a célja, hogy bejusson a döntőbe, de a versenyt inkább edzésnek fogja fel, az olimpiaitól még messze van a formája.

A délelőtti középfutamos program során magyar részről még a kajakos Kurucz Leventének (K-1 200 m), a Kurucz, Opavszky Márk duónak (K-2 200 m), Fejes Dánielnek (C-1 500 m) és a Koczkás Dávid, Besenyei Ádám kettősnek (C-2 200 m) lehet majd szorítani.

Délután következnek az első gyorsasági döntők az Európa-bajnokságon, az M4 Sport ezeket élőben közvetíti.

A további program

Később

14.30: SUP, 200, 500 és 1000 méteres döntők

Szombat

9.30: paradöntők

11.00 és 16.00: 200, 500 és 1000 méteres döntők

13.00 és 15.00: SUP-döntők

Vasárnap

9.30: paradöntők

11.00: 200, 500 és 1000 méteres döntők

14.30: 5000 méteres döntők