Majoross Gergely: A fiatalos lendület hasznunkra vált, nem hátrányunkra

JÉGKORONG

FÉRFI ELIT-VILÁGBAJNOKSÁG

CSOPORTKÖR, 3. FORDULÓ

B-CSOPORT (HERNING)

MAGYARORSZÁG–KAZAHSZTÁN 4–2 (2–0, 0–1, 2–1)

Herning, Jyske Bank Boxen, 1972 néző. V: Holm (svéd), Ofner (osztrák) – Durmis (szlovák), Hynek (cseh)

MAGYARORSZÁG: Bálizs – H. Nilsson (1), Horváth M. (1) / Garát, Szathmáry / Szabó B., Ortenszky / Tornyai – Hári 1 (2), Galló 1, Erdély (1) / Szongoth (1), Terbócs 1, Horváth B. (1) / Nagy K., Papp K. (1), Ambrus / Mihalik, Németh K., Vincze P. 1 / Laskawy. Szövetségi kapitány: Majoross Gergely

KAZAHSZTÁN: Pavlenko – Metalnyikov, Orjehov (1) / Danijar, Beketajev / Koroljov, Gajtamirov / Breusz – Mihajlisz 1, Sztarcsenko, Sestakov / Omirbekov, Savickij, Asszetov / Muhametov, Muratov, Rijmarov / Kajirzsan, Volkov, Panjukov /Kolesznyikov. Szövetségi kapitány: Oleg Boljakin

Gól: 1–0: Hári – 00:15 (Nilsson, Horváth M.), 2–0: Terbócs – 18:31 (Horváth B., Szongoth), 2–1: Mihajlisz – 34:32 (Orjehov) – emberelőny, 3–1: Galló – 40:14 (Hári, Erdély), 4–1: Vincze P. – 43:35 (Papp K., Hári) – emberelőny, 4–2: Orjehov – 59:01 (Sesztakov) – emberelőny, üres kapu

Kapura lövések: 28–25

Emberelőny-kihasználás: 1/4 ill. 2/5

MAJOROSS Gergely, magyar szövetségi kapitány

– Kihúzták az ellenfél méregfogát, mi volt a siker titka?

– Azt tudtuk, hogy nem fogunk sokáig beszorulni saját harmadunkba, mert a kazah alapvetően egy kontracsapat. A mi agresszív védekezésünk viszonylag hamar megállította őket, és kijöttünk a védekező harmadból. A lerohanásaik életveszélyesek, ezt már láthattuk Pozsonyban az olimpiai selejtezőn is. Ennek megfelelőn érettebben játszottunk, mint akkor, a fiatalos lendület hasznunkra vált, nem hátrányunkra.

– Az első emberhátrányos gólt is megkapta a csapat, de belőtte az elsőt emberelőnyben is. Elégedett a speciális egységekkel?

– Igen, a hátrányos gól is olyan, amit látva csak a vállunkat tudtuk megrántani, hiszen ha valaki ilyen helyről így lő, akkor abból nagy eséllyel gól születik. Az emberelőnyünk akkor is jól működött, amikor éppen nem lőttünk gólt, csak megteremtette a mezőnyfölény lehetőségét.

– Amikor felzárkóztak a kazahok 2–1-re, mivel nyugtatta a csapatot?

– A mérkőzés felvezetése közben is azt hangsúlyoztuk a játékosoknak, hogy azért vagyunk a vb-n, hogy próbáljunk meg 21 tökéletes harmadot játszani. Készülünk az ellenfelekre és igyekszünk kiiktatni az erősségüket, de nem úgy jöttünk ide, hogy nyernünk kell, mert nem kell, nincs rajtunk nyomás. A mi dolgunk az, hogy haladjunk lépésről lépésre fejeket leszegve, alázatosan.

Oleg BOLJAKIN, kazah szövetségi kapitány

– Kemény mérkőzésen kapott ki a csapata, hogyan értékeli a találkozót?

– Nem árulok el nagy titkot azzal, hogy nem ez volt a legjobb meccsünk, ez látszik az eredményjelzőn is. Teljesen megérdemelten szenvedtünk vereséget.

– Hogyan változtatta meg a rendkívül gyorsan bekapott első gól a játéktervet, amivel az összecsapásra készültek?

– Teljesen megváltoztatta, hiszen másra készültünk, kész tervünk volt arra, hogyan nyerjük meg a mérkőzést, és az, hogy 15 másodperc után hátrányba kerültünk, frusztrálttá tett minket. Nem tudtuk hirtelen, mihez kezdjünk a gyorsan bekapott gól után, mert erre nem számítottunk. Aztán ráadásul Magyarország megszerezte a második gólját is, az pedig teljesen összetört minket.

– Mit tanulhat a csapata ebből a mérkőzésből a következő párharcokra?

– Azt, hogy ennél sokkal többet kell dolgoznia a játékosoknak a jégen, mert ez nem elég. Nem hajtották végre azt, amit kértünk tőlük. Voltak jobb periódusaink a meccsen, de egyelőre nehéz bármi pozitívra visszaemlékezni erről a találkozóról.

VÉLEMÉNYEK TERBÓCS István, a magyar válogatott csatára: „Nem volt bennünk egy percig sem kétség afelől, hogy nyerni fogunk. Azt hiszem ez látszódott mindenkin, aki jégre lépett Kazahsztán ellen. Szongoth Dománnal már sokat játszottam mindenféle összeállításban, volt, hogy Horváth Bencével, volt, hogy mással kiegészülve. Jól működik a sorunk, és talán jól is áll nekem az a szerep, hogy terelgetem a fiatalokat. Kicsit néha szőrös szívű és szigorú vagyok, de megértik miért van ez. Örülök, hogy ezúttal gólt is összehoztunk, nem csak a mezőnyben segítettük a csapatot.” Tamirlan GAJTAMIROV, a kazah válogatott hátvédje: „Rettenetes mérkőzés volt, amin semmi sem jött össze, és borzasztóan játszottunk. Az első gól teljesen váratlanul ért minket, nem lehet így kezdeni egy mérkőzést, mert megbűnhődünk azért, ha figyelmetlenek vagyunk. Nem harcoltunk elég keményen, Magyarország ellen minden hiányzott a játékunkból, amiben egyébként jók vagyunk. Nem a mi napunk volt a keddi, de folytatjuk a munkát. Jobban kell játszanunk a harmadok elején és végén is, és nem hagyhat alább a figyelmünk egy pillanatra sem.”