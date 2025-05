Hétfőn Norvégia ellen kiharcolhatja az elitben maradást a magyar jégkorong-válogatott

Ha csak a tabellát figyeljük, amelyen hat lejátszott meccs után a csoportunkban egyetlen győzelem nélküli csapatként, egy ponttal az utolsó a norvég jégkorong-válogatott, csalóka képet kaphatunk az erejéről. Az északiak többnyire szoros mérkőzéseket játszottak, bánhatják, hogy hiába voltak fölényben szinte minden lényeges statisztikában Kazahsztán ellen, mégis kikaptak 2–1-re. Ugyanennyire verte meg őket a címvédő Csehország, ami azért mutatja, tudnak a norvégok, ha akarnak, sőt az Egyesült Államok ellen például 5–1-es hátrányból egyenlítettek ki, és mentették hosszabbításra a találkozót. Igaz, a ráadásban kikaptak, de erős együttesek ellen képesek voltak szervezett és majdnem győzelmet érő teljesítményre.

Ám a mieinkkel szemben csak egy pontjuk van, azaz ahhoz, hogy jövőre is az elitben játsszanak, a rendes játékidőben le kell győzniük a magyar válogatottat. A mieink helyzete nem ennyire egyértelmű, még a vereség is beleférhet hétfő este, ha Kazahsztán kedden a rendes játékidőben kikap a magyar csapatnak vasárnap tíz gólt ütő, a záró fordulóban a csoportelsőségre hajtó svájciaktól, Galló Vilmosék a bennmaradást jelentő hetedik helyen zárják a csoportot.

A hétfői ellenfél a 12. a világranglistán, ráadásul vasárnap pihent, míg a magyar csapat Svájccal mérkőzött meg este.

A mieink kétszer is megmérkőztek Norvégiával a felkészülési időszakban, sőt a legutóbbi négy edzőmeccsünket megnyertük vele szemben, ám ezeket az eredményeket helyükön kell kezelni, hiszen azóta a norvég keret és összeszokottságának állapota is sokat változott. A norvég válogatottat többnyire Európában játszó jégkorongozók alkotják, de az egyik legjobbja, az Anaheim Ducks hátvédje, Stian Solberg is itt van a világbajnokságon, ráadásul védő létére már hat pontnál tart.

JÉGKORONG-VILÁGBAJNOKSÁG, SVÉDORSZÁG ÉS DÁNIA

B-CSOPORT, HERNING

6. FORDULÓ

16.20: Németország–Csehország (Tv: Sport1)

7. FORDULÓ

Május 19., hétfő

20.20: Magyarország–Norvégia (Tv: Sport1) – élőben az NSO-n!

Május 20., kedd

12.20: Svájc–Kazahsztán (Tv: Sport1)

16.20: Csehország–Egyesült Államok (Tv: Sport1)

20.20: Németország–Dánia