Hosszabbításban az USA nyerte a női jégkorong-vb-t

Még kora délután közel 6000 néző előtt, és nagyszerű hangulatban kezdődött a bronzmeccs – ahogy tavaly, úgy most is Finnország és Csehország játszott a harmaduik helyért, és ezzel a hasonlóságok még nem értek véget az egy évvel ezelőtt történtekkel, de ne szaladjunk ennyire előre. A csehek a hazai tábor nagy örömére remekül kezdték a mérkőzést, a harmadik perc végén megszerezték a vezetést, majd a játékrész közepén ötperces emberelőnybe kerültek a házigazdák, amit gólra gyorsan ki is használtak, de büntetésből hátra lévő négy és fél perc alatt nem esett már újabb hazai találat. Nem úgy a középső harmad felénél, „félidőben” így már 3–0-ra vezettek a csehek. A finnek viszont még a második szünet előtt szépítettek Elisa Holopainen révén felzárkóztak 3–2-re, majd a harmad végén az emberelőnybe kerülő északiak a kapusukat is lehozva 6 a 4 ellen támadhattak, aminek meg is lett az eredménye, Holopainen újabb emberelőnyös góljával másfél perccel a vége előtt egyenlítettek. Jöhetett a ráadás, amelynek az ötödik percében végül Jenniina Nylund révén született meg a finnek győztes találata, akik – ahogy tavaly – ismét hosszabbításban gyűrték le a cseheket a bronzmeccsen.

Este aztán jött a döntő a sportág két nagyhatalma, az Egyesült Államok és Kanada között – ahogy az eddigi 24 női vb-n 23-szor mindig. Csupán 2019-ben fordult elő, hogy egyikük lemaradt a vb-döntőben, akkor Finnország az elődöntőben legyőzte Kanadát, majd büntetőkkel az Egyesült Államok diadalmaskodott az akkor rendezőként hazai pályán szereplő északiak ellen, akiknek egyébként a hosszabbításban ellentmondásos módon bő tíz perc videózás után érvénytelenítették góljukat...

Ezúttal viszont viszont a sportág messze két legeredményesebbje csapott össze, s a gól nélküli első harmad után a második felvonás első felében alig két perc 15 másodperc alatt négy gól is esett: előbb az amerikaiak mentek el fél perc alatt 2–0-ra, majd egy parc alatt a kanadaiak két góllal egyenlítettek. A folytatásban is a 13-szoros világbajnok juharlevelesek voltak az aktívabbak, ám hiába kerültek kétszer is emberelőnybe, nem tudtak élni az eséllyel – a bezzeg a harmadik felvonás elején az amerikaiak, akik második fórjukat kihasználva visszavették a vezetést. A nagyot küzdő címvédő kanadaiak viszont öt perccel a vége előtt megint egyenlítettek, s miután újabb gól már nem esett, jöhetett a hosszabbítás. Ez pedig több mint háromszor olyan hosszú ideig tartott, míg a bronzmeccs ráadása, Tessa Janecke lövése a 18. perc elején talált utat a kanadai kapuba.

Ezzel az USA 11. alkalommal nyerte meg a világbajnokságot, Kanada tizedszer végzett ezüstérmesként. Magyarország négy vereséggel végzett a tizedik helyen a mostani vb-n. Jövőre a divízió 1/A-s világbajnokságon a norvég, a szlovák, a francia, a kínai és az olasz csapat lesz az ellenfele.

JÉGKORONG

A-CSOPORTOS NŐI VILÁGBAJNOKSÁG, CSEHORSZÁG

A 3. HELYÉRT

Csehország–Finnország 4–3 (0–2, 1–1, 2–0, 1–0) – hosszabbítás után

DÖNTŐ

18.00: Egyesült Államok–Kanada 4–3 (0–0, 2–2, 1–1, 1–0) – hosszabbítás után

A világbajnokság végeredménye: 1. Egyesült Államok, 2. Kanada, 3. Finnország, 4. Csehország, 5. Svájc, 6. Svédország, 7. Japán, 8. Németország, 9. Norvégia (kiesett a divízió I/A-ba), 10. Magyarország (kiesett a divízió I/A-ba)

Feljutottak a divízió I/A-ból: Ausztria (először szerepel az elitvilágbajnokságon) és Dánia.

A jövő évi elitvilágbajnokságot Kanadában rendezik meg.