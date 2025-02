Jégkorong: Újpest–FTC csata az ob I elődöntőjéért

A mostani szezonban külön rendezik meg az Erste Liga és az ob I rájátszását, és a magyar bajnoki aranyérmes indulhat a következő idényben a Kontinentális Kupában.

Ebben a külön versengésben a Budapest Jégkorong Akadémia HC végzett az élen, így automatikusan a magyar bajnoki elődöntőbe jutott. A magyar csapatok sorrendjében második Debrecen a hetedik Dunaújvárossal, a harmadik DVTK Jegesmedvék a hatodik FEHA19-cel, míg a negyedik UTE az ob I alapszakaszának ötödik helyén záró, címvédő Ferencvárossal csatázik a legjobb négy közé jutásért.

A párharcok az egyik fél második sikeréig tartanak. A játéknapok: vasárnap, jövő kedd és – ha szükséges – jövő szerda. Az első mérkőzést az alacsonyabban, a második és az esetleges harmadik meccset a magasabban rangsorolt csapat pályaválasztásával rendezik.

Az elődöntőben is két találkozót kell nyerni a továbbjutáshoz, itt a játéknapok: jövő péntek, jövő vasárnap, és – ha kell – február 24. Az első felvonáson akkor is az alacsonyabban, a második és a lehetséges harmadik meccsen a magasabban rangsorolt együttes lesz a házigazda. Az ob I fináléja már az egyik csapat harmadik sikeréig tart, és a magasabban jegyzett csapatnál kezdődik, azaz az első kettő és ha kell, az ötödik összecsapást is nála rendezik. A lehetséges játéknapok: február 26., 28., március 2., továbbá ha kell, akkor március 4. és 6.

Az Erste Liga negyeddöntői – már az erdélyi csapatok bevonásával – ezt követően kezdődnek.

JÉGKORONG OB I

A NEGYEDDÖNTŐ PÁROSÍTÁSA

DEAC (2.)–Dunaújvárosi Acélbikák (7.)

DVTK Jegesmedvék (3.)–FEHA19 (6.)

UTE (4.)–FTC-Telekom (5.)

Az alapszakaszt megnyerő BJAHC alanyi jogon elődöntős.