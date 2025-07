Schlekmann Márk a BJA-ban bizonyítani akarja, hogy magasabb szinten is megállja helyét

Magyar bajnoki cím, legjobb négybe kerülés az Erste Ligában. Ha ehhez még hozzávesszük, hogy Schlekmann Márk 45 mérkőzésen 41 pontig jutott a magyar bázisú hokiligában a BJA-val, elmondhatjuk, a 23 éves játékos remek évadot zárt.

„Viszonylag új társaság jött össze az előző idényre jelenlegi és volt válogatott játékosokkal, a csapat gerincét magyarok alkották, ehhez jött mindössze négy nagyon jó minőségű légiós – mondta a Nemzeti Sportnak Schlekmann. – Az egyik fő erősségünk és a sikerek egyik kulcsa a jó közösségünk volt. Persze kellett a jégen is teljesítenünk, de ehhez elengedhetetlen a kémia a játékosok között. Összetartó brigád alakult ki.”

A fiatal csatárnak remek idénye volt egyénileg is, a 41 pont (12 gól és 29 assziszt) önmagáért beszél, csapata legponterősebb játékosa volt. Nem véletlenül akart vele szerződést hosszabbítani a BJA, ám jogos a felvetés, hogy Schlekmann Márk ilyen teljesítménnyel megállná a helyét egy magasabb szintű ligában is. A klub honlapjának Kangyal Balázs nyilatkozott a csatár szerződéshosszabbításával kapcsolatban.

„Egy átlag edző biztos, hogy boldog lenne, hogy az Erste Liga legjobb magyar játékosa nála játszik, és így mennyivel könnyebb dolga van. Ahogy nézem a játékosokat, szomorú vagyok, hogy nem tudott az ICEHL-be szerződni. De szerencsére annyira fiatal, hogy lesz ideje még bőven erősebb bajnokságban játszani, csak arra kell figyelni, hogy saját magához képest is tudjon még előrébb lépni” – fogalmazott a szakember.

„A külföldi folytatás lehetősége is felvetődött, valamint az is, hogy itthon váltok klubot, magasabb szintű ligában próbálhattam volna ki magam, de végül idén sem jött össze – mondta lapunknak a 23 éves csatár. – Ennek több oka van, bízom benne, hogy a jövőben sikerül szintet lépnem. A hetedik idényemet kezdem el szeptemberben a felnőttek között, szeretnék idővel magasabban jegyzett ligában játszani, csak az embernek nehéz magyarként feljebb, magasabb szintre igazolnia külföldön, néhány helyen ráadásul nem szakmai alapon hozzák meg a döntéseket. Minden nap azon leszek, hogy bebizonyítsam a döntéshozóknak, igenis helyem van magasabb szinten is.”

Schlekmann számára a válogatott szempontjából is jobban alakult az előző évad, mint a 2023–2024-es, ugyanis kilenc alkalommal ölthette magára a címeres mezt, ám a világbajnoki keretbe nem kapott meghívót.

„Minden játékosnak kisgyerek kora óta az az álma, hogy a válogatottban játsszon, minden meghívónak örülök. Novemberben egy sérülés miatt kerültem be a keretbe, próbáltam bizonyítani a stábnak, hogy ott a helyem a világbajnokságon. Decemberben sajnos betegség miatt nem tudtam részt venni egy tornán, februárban próbáltam teljesíteni, valamint a világbajnoki felkészülésen is mindent megtenni. Sajnos ez most nem volt elég, de száz százalékot fogok nyújtani a következő évadban is, hogy ott lehessek a világbajnokságon.”

Az Erste Liga új idényében néhány változás várható, az egyik legjelentősebb a légiósok számának csökkentése, egy csapat csak nyolc légióst nevezhet majd a mérkőzésekre. A BJA HC a múlt évadban is elsősorban a magyar magjára épített, mindössze négy külföldit alkalmazott, így az új szabály akár kedvezhet is Kangyal Balázs együttesének.

„A jövő idényre nézve pozitív lehet ez a szabály nekünk, nyilván emiatt a legtöbb csapatban sok változás lesz – mondta Schlekmann. – Nekünk ez olyan szempontból kedvező, hogy nálunk tavaly sem volt tucatnyi légiós, akiknek a számát nyolcra kell csökkenteni. Az új szabály ránk nincs akkora hatással, tudomásom szerint hasonló elvre építünk, mint egy évvel ezelőtt. Akinek volt tíz-tizenkét légiósa az előző kiírásban, ilyen-olyan kiskapukkal megpróbálhatja megoldani ezt idén is, de ettől függetlenül mindenki kénytelen lesz több magyart szerepeltetni.”

Szárazon már javában készülnek a játékosok az új évadra, de Schlekmann és néhány csapattársa számára aktívan telt a június vége is, ugyanis első alkalommal rendezték meg BRS Hockey Camp nevű hokitáborukat. Molnár Bálinttal és Tóth Richárddal közösen tartottak foglalkozásokat a gyerekeknek a Mátyásföldi Jégcsarnokban, összesen 34 fiatal vett részt a táborban az U10-estől egészen az U17-es korosztályig.

„A visszaigazolások és a saját tapasztalatok alapján arra jutottunk, hogy jól sikerült az a néhány nap, nyilván vannak olyan dolgok, amelyekben szeretnénk előrelépni, azon dolgozunk majd, hogy ez jövőre még jobb legyen. Hosszú távú céljaink is vannak, látunk benne potenciált, reméljük, sok gyereknek meghoztuk a kedvét a jégkoronghoz.”