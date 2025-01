Lenullázta ellenfelét a Fehérvár az osztrák hokiligában

Javulni és nyerni. Ez a két cél lebeghetett a Fehérvár szeme előtt a szombati mérkőzést megelőzően. A tabella élén továbbra is a Hydro Fehérvár AV19 áll, igaz, több találkozót tudtak le Hári Jánosék a közvetlen vetélytársakhoz képest. Pénteken a Vorarlberg ellen az első két harmadban halovány teljesítményt nyújtott a gárda, de az utolsó húsz percben sikerült fordítani és begyűjteni a három pontot. Kiss Dávid a mérkőzés után hangot is adott elégedetlenségének és javulást várt csapatától. Szombaton is papíron kötelező győzelem előtt állt a Volán, hiszen a tabellán utolsó, az elmúlt tíz mérkőzéséből kilencet elvesztő Innsbruck érkezett a MET Arénába, a Cápák ráadásul pénteken 8–2-es vereségbe szaladtak bele a Bécs otthonában.

Ennek ellenére a találkozó elején Horváth Dominiknak akadt bőven dolga, nem találta a ritmust a Fehérvár, Markus Gratzer kollégájával ellentétben stresszmentes első tíz percet tudott le. A játékrész derekától kezdett el úgy járni a korong a hazai ütőkön, ahogy azt a szurkolók megszokták, de fölényről nem beszélhettünk. Egy kivédekezett emberhátrányt követően két és fél perccel a szünet előtt emberelőnyben megszerezte a vezetést a Volán, egy kipattanót Chase Berger tessékelt be közelről.

A középső harmadot Joel Messner és Noah Kerber ökölcsatája vezette fel, ezt követően a hokié volt a terep, ebben a játékrészben már ellenfele fölé nőtt a Fehérvár. A 31. percben Chris Brown éles passzába ért bele szép mozdulattal a kapu előtt Trevor Cheek, hat perccel később pedig két magyar válogatott remek összjátéka növelte háromgólosra az előnyt, Terbócs István hát mögötti passzal hozta nagy helyzetbe Sebők Balázst, aki nem is hibázta el a lehetőséget.

Az utolsó húsz perc elején ugyan betaláltak az osztrákok, de a játékvezetők kapusakadályozás miatt érvénytelenítették a gólt. Ezt követően kontrollálta az eseményeket a Fehérvár, már csak az volt a kérdés, mennyi lesz a vége. Újabb gól már nem esett, a Fehérvár megnyerte a szombati bajnokiját is, ezzel továbbra is őrzi a helyét a tabella élén.

JÉGKORONG

OSZTRÁK LIGA

HYDRO FEHÉRVÁR AV19–HC TIWAG INNSBRUCK 3–0 (1–0, 2–0, 0–0)

Székesfehérvár, 3994 néző. V: Ofner, Seewald, Gatol-Schafranek (osztrákok), Muzsik

FEHÉRVÁR: HORVÁTH DOMINIK – Gaunce, Campbell / Horváth Donát, Messner / Atkinson, Stajnoch – CHEEK 1, Hári (1), BROWN (2) / Sebők 1, BERGER 1 (1), Terbócs (1) / Magosi, Kulmala, Ambrus Cs. / Dobos, Németh K., Mihály. Edző: Kiss Dávid

INNSBRUCK: Gratzer – McFadden, Steffler / Kerber, Krogsgaard / Jakubitzka, Stöffler / Welsh – RASSELL, GRASSO, Bauer / Bär, Mackin, Klassek / Bracco, Mader, Hirano / Valentini, Lattner, Zusevics. Edző: Jordan Smotherman

Kapura lövések: 27–30. Emberelőny–kihasználás: 4/1, ill. 2/0

MESTERMÉRLEG

Kiss Dávid: – Lassan kezdtünk, de összességében jól reagált a csapat a pénteki kritikákra. Akkor hiába nyertünk, a játék több elemével sem lehettünk elégedettek. A sorok összetételébe szerettünk volna kicsit belenyúlni, az alapszakasz végéhez közeledve ki akartunk próbálni még néhány kombinációt, egész jól sikerültek ezek a változtatások. Hat ponttal zártuk a hétvégét, ennek örülhetünk, a kapusaink remekeltek, fontos volt ez a két győzelem. Továbbra is vannak sérültjeink, több jégideje van mindenkinek, ez néha meglátszik a teljesítményen.

További eredmény

Vienna Capitals–Vorarlberg 2–4 (0–1, 0–1, 2–2)