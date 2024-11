Remek hangulatban készülnek hokisaink a Sárközy Tamás Emléktornára

FEGYELEM ÉS VIDÁMSÁG. Ez a két szó jutott az ember eszébe, amikor kedd kora délután besétált a Tüskecsarnokba a magyar férfi jégkorong-válogatott edzésére. Már az első percekben látszódott, hogy remek hangulat uralkodik a csapat körül, ám amikor az edzők sípja megszólalt, mindenki fegyelmezetten végezte a dolgát. A keret végül az előzeteshez képest valamivel gyengült, ám a nyári, olimpiai selejtezőhöz képest akadtak visszatérők és újoncok is. Előbbi kategóriába tartozik Stipsicz Bence, aki augusztusban sérülés miatt hiányzott.

„Mindig jó érzés a válogatotthoz jönni, kiváló a hangulat – mondta a Nemzeti Sportnak Stipsicz Bence. – A fiatalok jól dolgoznak, próbálnak mindenre odafigyelni, azt csinálják, amit kérnek tőlük. Ezek a tornák nagyszerű lehetőséget kínálnak arra, hogy gyakoroljuk a játékunkat, az eredmény ilyenkor kicsit másodlagos.”

A Sárközy Tamás Emléktorna kapcsán elmondható, erős riválisok érkeznek, a lengyelek és az olaszok a divízió 1/A-hoz tartoznak, míg a szlovének a mieinkkel karöltve a tavaszi elit-világbajnokságra készülnek.

„Az olasz válogatott lesz a legerősebb rivális a tornán, a szlovénok fiatalabb kerettel érkeznek Budapestre, a lengyelek is jók. Minden mérkőzésen mást gyakorolhatunk; lehet, az olaszok ellen többet kell védekeznünk, a szlovén fiatalok lendületesek, gyorsak lesznek, a lengyelek meg elég stabil teljesítményt nyújtanak már egy ideje.”

Az újoncok táborát erősíti Csollák Márkó, aki két éve azért is igazolt a FEHA19 együtteséhez, hogy onnan beverekedje magát az ICEHL-es Hydro Fehérvár AV19 keretébe, majd pedig a válogatottba. A fiatal hátvéd jó úton halad, az Erste Liga-együttes alapembere, s a Volánban is egyre több jégidőt harcol ki magának – meg is érkezett a válogatott meghívó.

„Rögös út volt idáig, sok heggyel és völggyel, szerencsére ideértem, remélem, itt is tudok ragadni. Három remek csapattal mérkőzünk majd meg, büszke vagyok, hogy játszhatok majd a tornán, amikor lehetőséget kapok, igyekszem bizonyítani. Ez a három találkozó fontos lépése a felkészülésünknek, láthatjuk majd, min kell még dolgozni a tavaszi világbajnokságig” – tekintett előre Csollák Márkó.

SZONGOTH Domán, a magyar válogatott csatára: – Az olimpiai selejtező után nem találtam az igazi formámat, de keményen dolgoztam tovább és beküzdöttem magam az U20-as csapatba. Az utolsó mérkőzéseken jó formában éreztem magam, sok időt tölthettem a jégen. Örültem a meghívónak, az olimpiai selejtezőn már megtapasztaltam, milyen befogadó, összetartó a brigád. A héten szeretnénk minél többet kihozni a játékunkból, hasonló erősségű ellenfelekkel csapunk össze.

A MAGYAR VÁLOGATOTT KERETE

Kapusok: Bálizs Bence (Sparta Sarpsborg, norvég), Horváth Dominik (Hydro Fehérvár AV19), Vay Ádám (HK Poprad, szlovák)

Hátvédek: Csollák Márkó, Stipsicz Bence (Hydro Fehérvár AV19), Fejes Nándor (Gyergyói HK), Horváth Alex (Ocelari Trinec, cseh), Horváth Milán (JoKP, finn), Nilsson Henrik (Kalmar, svéd), Ortenszky Tamás (Winter­thur, svájci), Seregély Máté (FTC-Telekom), Szabó Bence (BJAHC), Szathmáry Simon (DVTK Jegesmedvék)

Csatárok: Ambrus Gergő, Erdély Csanád, Hári János, Mihály Ákos, Németh Kristóf, Terbócs István (mind Hydro Fehérvár AV19), Csányi Karol (Nitra, HK), Galló Vilmos, Szongoth Domán (mindkettő KooKoo, finn), Horváth Bence (Jukurit, finn), Mihalik András (DEAC), Nemes Márton (Mora IF, svéd), Sárpátki Tamás (Gyergyói HK), Schlekmann Márk (BJAHC), Varga Balázs (JYP, finn)