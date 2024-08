Csúnya vereséggel melegített az olimpiai selejtezőre a magyar válogatott

Augusztus 29. és szeptember 1. között nagy megmérettetés vár a magyar válogatottra, hiszen Pozsonyban olimpiai selejtezőt vív, méghozzá három A-csoportos válogatott ellen, sorrendben Kazahsztán, Szlovákia, majd Ausztria lesz az ellenfél. A torna előtt egyetlenegy felkészülési mérkőzésre volt lehetőség, végül Ukrajna ellen kellett hangolódni a szlovákiai túrára. A két válogatott az elmúlt években rendre találkozott nemzetközi tornákon, és bár mindig a magyarok szerepeltek magasabb osztályban a világbajnokságokon, legutóbbi négy egymás elleni összecsapást Ukrajna nyerte. Ezúttal mindkét válogatott érintett az olimpiai selejtezők utolsó körében, sőt közös pont még, hogy mindkét gárda feljutást ünnepelhetett tavasszal, ugyanis az ukránok a divízió I/A-ba jutottak fel, a mieink pedig onnan kerültek fel az A-csoportba.

A kezdő korongbedobás ünnepire sikeredett, hiszen a Párizsban öttusában aranyérmet szerző Gulyás Michelle végezte azt el, a friss olimpiai bajnok vastaps közepette hagyta el a jeget. A találkozót lendületesen kezdte a magyar válogatott, Varga Balázs kiugrása volt a legnagyobb lehetőség, de a kapusban elhalt a lövés. A magyar fölény kitartott, a hazaiak körbelőtték szépen a kaput, köztük Sebők Balázs is, aki Galló Vilmos kapu mögött megszerzett pakkját lőtte a hálóőrbe. A Sebők, Galló duó a második harmadban is jól ment, a magyar csapat első emberelőnyében is veszélyesek voltak. Kár, hogy a helyzetek kimaradtak, a túloldalon azonban fél percen belül kétszer is betalált Ukrajna egy-egy kontrából, először Sztaniszlav Szadovikov, majd Volodimir Cserdak volt eredményes, 0–2. A meccs felénél Vay Ádám vette át Bálizs Bence helyét a magyar kapuban, de még a második harmadban őt is felavatták a vendégek, emberelőnyben Olekszandr Pereszunko lőtte ki az alsó sarkot, 0–3. A mieink mezőnyfölényben játszottak a harmadik játékrész elején, de öt a négy ellen ismét mattot kapott a védelem, Szadovikov saját maga második, csapatának a negyedik gólját szerezte meg. Ezt követően Denisz Borodaj is hozzátette a magáét, a mieink a végére magukra találtak, a jeget a 16 éves Szongoth Domán törte meg, aki élete első felnőttmérkőzésén meglőtte első gólját, majd Galló és Varga is betalált, a kedélyeket Deniszkin üres kapus gólja hűtötte le, a vége 6–3-as ukrán siker lett.

JÉGKORONG

FELKÉSZÜLÉSI MÉRKŐZÉS

Magyarország–Ukrajna 3–6 (0–0, 0–3, 3–3)

A MAGYAR VÁLOGATOTT KERETE

Kapusok: Bálizs Bence (Sparta Sarpsborg – Norvégia), Horváth Dominik (Hydro Fehérvár AV19), Vay Ádám (HK Poprad – Szlovákia)

Hátvédek: Fejes Nándor (Gyergyói HK), Garát Zsombor, Hadobás Zétény (Iowa Heartlanders – Egyesült Államok), Horváth Alex (Ocelari Trinec – Csehország), Horváth Milán (JoKP – Finnország), Kiss Roland (Hydro Fehérvár AV19), Nilsson Henrik (Kalmar – Svédország), Ortenszky Tamás (Winterthur – Svájc), Szabó Bence (BJAHC)

Csatárok: Ambrus Gergő (Hydro Fehérvár AV19), Bartalis István (Hydro Fehérvár AV19), Erdély Csanád (Hydro Fehérvár AV19), Galló Vilmos (KooKoo – Finnország), Horváth Bence (Jukurit – Finnország), Mihály Ákos (Hydro Fehérvár AV19), Nagy Krisztián (BJAHC), Nemes Márton (Mora IF – Svédország) Németh Kristóf (Hydro Fehérvár AV19), Papp Kristóf (Lindenwood – Egyesült Államok), Sebők Balázs (Hydro Fehérvár AV19), Sofron István (BJAHC), Szongoth Domán (KooKoo – Finnország), Terbócs István (Hydro Fehérvár AV19), Varga Balázs (JYP – Finnország)

AZ OLIMPIAI SELEJTEZŐ PROGRAMJA

Augusztus 29., csütörtök

14.00: Magyarország–Kazahsztán

18.00: Szlovákia–Ausztria

Augusztus 30., péntek

14.00: Kazahsztán–Ausztria

18.00: Magyarország–Szlovákia

Szeptember 1., vasárnap

14.00: Magyarország–Ausztria

18.00: Szlovákia–Kazahsztán