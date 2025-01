Varga Barnabás az NB I-ből kiemelkedik az értékével, térségi szinten már nem

A CIES január eleji, heti posztjában egyrészt sorba állította a világ legértékesebb labdarúgóit az életkoruk és a szerződésük időtartamát figyelembe véve. A listát a Real Madridnál 2029-ig szóló szerződése miatt is a 21 és fél éves, angol Jude Bellingham vezette 251.4 millió euróval, de ezen időközben változtathat az eddig 221.5 millió euróval a 2. helyen álló Erling Haaland szerződéshosszabbítása a Manchester Citynél, a norvég csatár ugyanis a 2027-ig érvényes megállapodását 2034-ig meghosszabbította. Másrészt a CIES az adatbázisában közzétette országokra, illetve csapatokra bontva a legértékesebb labdarúgókat. A listában az életkor, a szerződések hossza és különböző mutatók (egy adott játékos teljesítménymutatói, nemzetközi és válogatott meccseinek száma, összevetve más, hasonló szintű bajnokságokban szereplő játékosok árával az elmúlt két idény átigazolási adatai alapján) szerint van meghatározva a játékosok reális ára és ez alapján minden klubtól egy labdarúgót emelnek ki.

Az NB I-ben a hússzoros válogatott csatárt, Varga Barnabást tették az első helyre a Ferencvárosból, 2.7–3.3 millió euró közötti értékkel. A Puskás Akadémia kapusa, a 20. életévét februárban betöltő, U21-es válogatott Pécsi Ármin a 2. 2 és 2.5 millió euró közötti becsült reális árral (hangsúlyozni kell, egy klubból csak egy játékos szerepel a kimutatásban), a 3. helyen pedig a Fehérvártól éppen a napokban az egyiptomi Al Ahlihoz távozott szlovén válogatott csatár, Nejc Gradisar áll 1.9–2.3 millió euró közötti becsült árral. Pécsi egyébként annak is köszönheti a 2. helyét, hogy a legértékesebb NB I-es játékosok között ő az egyetlen 20 év alatti, és még három és fél évig érvényes a szerződése.

A környező országok bajnokságait megnézve azt láthatjuk, mindegyik ligában fiatalabb és a reálisnak vélt ára alapján jóval drágább is a legértékesebbnek tartott játékos, mint Varga Barnabás. A prímet a Sahtar Doneck 32-szeres ukrán válogatott játékosa, Georgi Szudakov viszi, legkevesebb 43 millió eurós árral, de az osztrák és a horvát bajnokság legértékesebb játékosának, a 20 éves izraeli Oscar Gloukhnak és a 21 éves Martin Baturinának is megközelíti a minimum ára a 20 millió eurót.

Ezek az értékek is azt a tételt erősíti, amit a Nemzeti Sport őszi piacelemzései is rendre megmutatnak: az NB I legértékesebb játékosai nemzetközi összevetésben általában elmaradnak a szomszédos országok legértékesebbjeitől. És nemcsak az értékekben vagyunk elmaradva a legtöbb szomszédtól, ugyanis a 12 NB I-es csapat legértékesebb játékosainak az átlagéletkora 23 év, míg a horvátoknál ez a szám 19 év, osztrákoknál, a szlovénoknál és a szerbeknél 20 év (de például a szerbeknél három 17 éves játékos is szerepel a csapatonkénti legértékesebb játékosok sorában), az ukránoknál és a románoknál 22 év. A szlovénoknál kerekítve ugyanúgy 23 mint nálunk, bár náluk a pontos szám 22.66, nálunk 23.16, tehát az NB I csapatonkénti 12 legértékesebb játékosának az átlagéletkora a legmagasabb a szomszédos országok élvonalbeli bajnokságaival összvetve.

Ez a két adat pedig, vagyis az, hogy az NB I legértékesebb játékosai térségi összevetésben a sor végén vannak a szomszédos bajnokságokkal összevetve és náluk a legmagasabb az életkor a legértékesebb futballisták között, némileg már magyarázatot ad arra, miért nem nagyon tudunk továbbra sem, egy-két nagyon ritka kivételtől eltekintve topbajnokságokba, de még a top szintnél eggyel lejjebb lévő portugál, holland, belga élvonalba sem eladni játékost.

A labdarúgók összértékének növeléséhez mindenképpen több fiatal, nemzetközi szinten eladható játékosra lenne szükség, és ahogy sikerülne növelni az eladott játékosok számát, úgy javulhatna az NB I piaci megítélése, és fokozatosan egyre több játékost lehetne értékesíteni magasabb szintre, persze ehhez az is kell, hogy az innen elszerződők külföldön bizonyítani tudják, érdemes volt szerződtetni őket. A piac működést egyébként jól mutatja a 20 éves zalaegerszegi támadó, Dénes Csanád esete, aki nyáron igazolt az NB II-ből kiesett Siófokból a ZTE-be, ősszel bemutatkozott az NB I-ben és 16 meccsen szerzett két gólt, adott hat gólpasszt, és ez a fiatal kora miatt rögtön elég volt neki ahhoz, hogy csapata legértékesebb játékosa legyen 0.74-0.84 millió közötti becsült árral. Ez mutatja, milyen sokat számít, ha valaki minél fiatalabban tud értékelhető teljesítményt nyújtani a felnőttek között, az élvonalban.

A LEGÉRTÉKESEBB JÁTÉKOSOK A KÖRNYEZŐ ORSZÁGOKBAN

Ausztria: Oscar Gloukh (Red Bull Salzburg) – izraeli támadó középpályás, 19-27 millió közötti becsült ár (2027-ig élő szerződés), 20 éves

Horvátország: Martin Baturina (Dinamo Zagreb) – védekező középpályás, 17-24 milliós ár (2028-ig élő szerződés), 21 éves

Szerbia: Nasser Djiga (Crvena zvezda) – Burkina Faso-ibelső védő, 8–11 millió (2028-ig élő szerződés), 22 éves

Románia: Louis Muntanu (CFR) – csatár, 6.7–8.7 millió (2028-ig élő szerződés), 22 éves

Szlovákia: Dávid Strelec (Slovan) – csatár, 7–9.1 millió (2028-ig élő szerződés), 23 éves

Szlovénia: Marcel Ratnik (Olimpija Ljubljana) – középső védő, 5–6.5 millió (2028-ig élő szerződés), 21 éves

Ukrajna: Georgij Szudakov (Sahtar) – védekező középpályás, 43–59 millió (2028-ig élő szerződés), 22 éves

Magyarország: Varga Barnabás (Ferencváros) – csatár (2027, élő szerződés), 2.7–3.3 millió, 30 éves

A LEGÉRTÉKESEBB JÁTÉKOSOK KLUBONKÉNT AZ NB I-BEN*

1. Varga Barnabás (Ferencváros) – 2.7–3.3 millió, 30 éves csatár, 2027-ig van szerződése

2. Pécsi Ármin (Puskás Akadémia) – 2–2.5 millió, 19 éves, kapus, 2028-ig van szerződése

3. Nejc Gradisar (Fehérvár) – 1.9–2.3 millió, 22 éves, szlovén csatár, 2027-ig van szerződése

4. Horváth Krisztofer (Újpest) – 1.1–1.2 millió, 22 éves, támadó középpályás, 2027-ig van szerződése

5. Kata Mihály (MTK) – 0.9–1 millió, 22 éves, védekező középpályás, 2026-ig van szerződése

6. Dénes Csanád (Zalaegerszeg) – 0.74-0.84 millió, 20 éves, csatár, 2027-ig van szerződése

7. Kovácsréti Márk (Nyíregyháza) – 0.7–0.8 millió, 24 éves, támadó középpályás, 2027-ig van szerződése

8. Bárány Donát (Debrecen) – 0.65–0.73, 24 éves, csatár 2026-ig van szerződése

9. Bényei Ágoston (Diósgyőr) – 0.51–0.58, 21 éves, védekező középpályás, 2026-ig van szerződése

10. Ledio Beqja (ETO FC Győr) – 0.5–0–55, 23 éves, védekező középpályás, 2028-ig van szerződése

11. Nikitscher Tamás (Kecskemét) – 0.48–0.54, 25 éves, védekező középpályás, 2026-ig van szerződése

12. Ötvös Bence (Paks) – középső védő, 26 éves, 2027-ig van szerződése

*Január eleji állapot alapján, de Gradisar azóta távozott az NB I-ből.

Forrás: https://football-observatory.com/Tool-Value