Fokozott biztonsági intézkedések a francia–izraeli NL-mérkőzés előtt

Franciaországi sajtóhírek szerint a párizsi régióban 4500 rendőr, csendőr és rohamrendőr ügyel majd a rendre „az év legkényesebb franciaországi futballmérkőzéseként” kezelt francia–izraeli találkozó alkalmával, közülük 2500-an lesznek szolgálatban közvetlenül a Stade de France környékén, Saint-Denis-ben.

Érdekesség, hogy miközben vezető politikusok fontosnak tartják, hogy jelenlétükkel demonstráljanak az erőszak ellen – Emmanuel Macron jelenlegi, Nicolas Sarkozy korábbi francia elnök, valamint Michel Barnier hivatalban lévő miniszterelnök egyaránt ott lesz a mérkőzésen –, a nézőtéren pillanatnyi állás szerint rengeteg szék üresen marad.

A Radio Monte Carlo összesítése szerint a 80 000 belépőjegyből eddig csupán mintegy 20 000 kelt el, és elképzelhető, hogy az 1998-ban megnyílt Stade de France történetének legalacsonyabb nézőszámú francia válogatott mérkőzése lesz a csütörtöki. (A két válogatott legutóbb 2004-ben játszott egymással francia földön, akkor 43 527-en voltak szemtanúi a helyszínen a 0–0-ra végződő vb-selejtezőnek.)

A szokásosnál gyérebb érdeklődés egyik oka nyilvánvalóan a biztonsági kockázat, aztán alighanem vannak politikai indíttatásból otthon maradók – a múlt héten palesztinpárti tüntetők szállták meg a Francia Labdarúgó-szövetség székházát, azt követelve, hogy halasszák el a mérkőzést –, és benne van a pakliban a válogatott körüli lelkesedés alábbhagyása, legfőképpen Kylian Mbappé távolmaradása miatt.

„Meg tudom érteni, hogy az emberek nem nagyon akarnak kijönni. Mi mindenesetre ott leszünk a pályán, hogy megnyerjük a meccset – válaszolta a neki feltett kérdésre Dayot Upamecano, akit arról is faggattak, szerinte az adott helyzetben megfelelő helyszín-e a Stade de France. – Nem tudom. Én csak azért leszek ott, hogy lejátsszam a meccset. A háttér pedig… Békére vágyom, és hiszem, hogy egy napon béke lesz. Bármilyen is a vallásunk, bárhonnan is jöttünk, békében szeretnénk élni.”

Mint ismert, az izraeli válogatott a hazai NL-mérkőzéseit a kispesti Bozsik Arénában játszotta/játssza, a belga válogatott pedig – tartván a belgiumi erőszakos tiltakozásoktól – Debrecenben látta vendégül Izraelt. Az Olaszország–Izrael meccset Udinében, korlátozott nézőszámmal játszották le.

Négy forduló után Franciaország kilenc ponttal az A2-csoport második helyén áll, Izraelnek még nincs pontja.