Sokba került az olaszoknak Pellegrini kiállítása: egy győzelembe

NEMZETEK LIGÁJA

3. FORDULÓ

A-LIGA, 2. CSOPORT

Olaszország–Belgium 2–2 (2–1)

Róma, Olimpiai Stadion. Vezette: Eskes (norvég)

Olaszország: G. Donnarumma – Di Lorenzo, Bastoni, Calafiori – Cambiaso, Frattesi (Bellanova, 90.), Ricci (Fagioli, 70.), Tonali (Pisilli, 80.), Dimarco (Udogie, 70.) – Lo. Pellegrini – Retegui (Raspadori, 80.). Szövetségi kapitány: Luciano Spalletti

Belgium: Casteels – Debast, Faes, Theate (Vranckx, 68.), De Cuyper – Mangala (Castagne, 68.), Tielemans – Doku (Malick Fofana, 87.), De Ketelaere (Lukébakio, 68.), Trossard – Openda (Ngonge, 87.). Szövetségi kapitány: Domenico Tedesco

Gólszerző: Cambiaso (2.), Retegui (24.), ill. De Cuyper (41.), Trossard (61.)

Kiállítva: Lo. Pellegrini (41.)

Megérkeztek a gladiátoraink! – ihlette meg Róma és a stadion a belga szövetség X-oldalának kezelőit a mérkőzés előtt. Nos, hamar kiderült, hogy a belga gladiátorok a Thibaut Courtois, Kevin de Bruyne, Amadou Onana, Romelu Lukaku ezredesi kvartett nélkül nem éppen ütőképesek; ellenben a hazai imperátor, Luciano Spalletti Nicolo Barella, Marco Brescianini, Moise Kean, Gianluca Scamacca és Giorgio Scalvini távollétében is remekül összerakta a hadait.

A modern olasz futball már a mérkőzés elején megmutatta erejét, Federico Dimarco keresztpassza után betalált Andrea Cambiaso, majd Dimarco újabb csodás beadását és Cambiaso lövését követően a jó formában lévő csatár, Mateo Retegui lőtt gólt.

Andrea Cambiaso betalált a mérkőzés elején (Fotó: AFP)

Spalletti az őszi alapcsapatát szerepeltette most is, és most is kilógott ebből a fantasistaként pályára küldött Lorenzo Pellegrini, aki nagy esélyt adott belgáknak azzal, hogy az első félidő hajrájában teljesen fölöslegesen kiállíttatta magát – a szabadrúgás után pedig góllal büntetett Maxim De Cuyper.

Davide Frattesi helyzetével indult a második félidő, majd unalmas mezőnyharccal folytatódott, amelynek végén váratlanul egyenlítettek a belgák okos szögletvariáció végén. Pár perc múlva majdnem eladták ugyanezt, de mentett Samuele Ricci Leandro Trossard elől.

Mentett egy nagyot az ötösön Lois Openda is, de ennek nem örült, ugyanis De Cuypert akadályozta meg a gólszerzésben…

Opendát meg nem sokkal előtte becsúszva szerelte a 16-oson belül Alessandro Bastoni, majd nagyon-nagyon örültek az olaszok, hogy az eset után szöglet következett, nem pedig büntető.

Spalletti a hajrára csatárt cserélt, beállt Giacomo Raspadori, és a Roma legújabb üstököse, a válogatottbeli tűzkeresztségen most áteső középpályás, Niccolo Pisilli is pályára lépett – ő a Serie A-ban összesen 255 percet játszott.

Az utolsó percek nagyon kevés izgalmat nem tartogattak a nézők számára: sokba került az olaszoknak a piros lap.

Egészen pontosan egy győzelembe. 2–2