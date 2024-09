Olaszország türelmes játékkal múlta felül Izraelt a Bozsik Arénában

NEMZETEK LIGÁJA

2. FORDULÓ

A-LIGA

2. CSOPORT

IZRAEL–OLASZORSZÁG 1–2 (0–1)

Budapest, Bozsik Aréna, 2090 néző. Vezette: Kruzliak (szlovák)

IZRAEL: Dzserafi – Jehezkel, Nahmiasz, Slomo, Revivo – Abada (David, 78.), Kanikovszki (Abu Fani, 67.) – Lavi (Dzsaber, a szünetben), Peretz (Szafuri, 67.), Szolomon – Halaili (Gluh, a szünetben). Szövetségi kapitány: Ran Ben Simon

OLASZORSZÁG: G. Donnarumma – Gatti, Buongiorno, Bastoni – Bellanova (Cambiaso, 64.), Frattesi, Ricci (Zaccagni, 86.), Tonali, Dimarco (Udogie, 70.) – Raspadori (Brescianini, 64.) – Kean (Retegui, 86.). Szövetségi kapitány: Luciano Spalletti

Gólszerző: Abu Fani (90.), ill. Frattesi (38.), Kean (62.)

A csoport másik mérkőzésén: Franciaország–Belgium 2–0 (Kolo Muani 29., O. Dembélé 57.)

ÖSSZEFOGLALÓ

Bekopogtatott az ősz a Nemzetek Ligája második fordulójának második játéknapján: miután vasárnap még megolvadtunk a tűző napon, különös látványt nyújtott, amint Luciano Spalletti olasz szövetségi kapitány és Gianluigi Buffon kapuslegenda, az azzurrók csapatkoordinátora téli kabátban sétál ki a Bozsik Aréna gyepére. Persze akadnak itt más furcsaságok is, elvégre nem mindennapi esemény Kispesten egy Izrael–Olaszország Nemzetek Ligája-mérkőzés. Érthető persze, hogy a háborúban álló Izraelben nem lehetséges nemzetközi futballmérkőzéseket rendezni, mint ismert, mindhárom A-ligás NL-meccsét Budapesten rendezi meg az izraeli szövetség, és pénteken Belgium is Magyarországon, Debrecenben „fogadta” az izraelieket. Azon a találkozón nem lehettek nézők a Nagyerdei Stadionban, a Bozsik Arénába viszont árusítottak jegyeket, de csak a kapuk mögötti szektorokba a két szövetségen keresztül, az egyik hosszanti oldal egy részére. Hírességek is feltűntek a VIP-szektorban, mások mellett élőben tekintette meg a mérkőzést Pascal Jansen, a Ferencváros holland vezetőedzője és segítője, Leandro de Almeida, továbbá Sallói István ZTE-sportigazgató, aki az izraeli klubfutball legendás alakja, valamint Garaba Imre 82-szeres válogatott és Vad II István nemzetközi játékvezető.

A fehér mezes olaszok kézben tartották a mérkőzést (Fotó: Kovács Péter)

Az olaszok a franciák 3–1-es párizsi legyőzésével kezdték az NL-sorozatot, ennek ellenére Luciano Spalletti hat helyen is változtatott a kezdőcsapatán, talán úgy érezte, itt a lehetőség tovább kísérletezni a megfiatalított csapattal. De a formáción nem változtatott, maradt a kissé szokatlan 3–5–1–1-es hadrendnél, amelyben Moise Kean volt az ék, mögötte pedig Giacomo Raspadori helyezkedett. Az izraeliek is változtattak négyet a belgák elleni 1–3 után, ezúttal kimaradt a Ferencváros középpályása, Mohammad Abu Fani a kezdőből.

Jobban, bátrabban kezdtek az izraeliek, de helyzetet nem tudtak kidolgozni, majd szép lassan átvette a játék irányítását a négyszeres világbajnok, amely néhány könnyelműen elszórakozott lehetőség után a 38. percben megszerezte a vezetést interes összjáték révén: Federico Dimarco bal oldali, erős beadása után középen 12 méterről mellkassal továbbította a labdát a hosszú, bal alsó sarokba Davide Frattesi.

Frattesi (balra) szerezte az olaszok első gólját (Fotó: Kovács Péter)

A második félidő elejét nagyon megnyomták az izraeliek, többször is védenie kellett Gianluigi Donnarummának, de az olaszok kényelmes játékkal is megduplázták előnyüket a 62. percben, amikor Davide Frattesi szerzett labdát az izraeli térfélen, Giacomo Raspadorihoz passzolt, a 12 méterről ballal eleresztett lövése után kiütötte a labdát Joav Dzserafi, de éppen Moise Kean elé, aki bepasszolta a bal alsó sarokba. Abu Fani becserélése fordulatot nem hozott a mérkőzésbe, de a Ferencváros játékosa legalább szépített egy jól eltalált lövéssel a 90. percben.

Nem erőltették meg magukat különösebben az olaszok ezért a három pontért, annyit adtak ki magukból, amennyit muszáj volt, és még kísérletezésre is nyílt módjuk, úgyhogy elégedetten távozhatnak Budapestről, hat ponttal vezetik NL-csoportjukat. 1–2