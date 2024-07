Direct free-kick goals at European Championship finals:



1960 - 0

1964 - 1

1968 - 1

1972 - 0

1976 - 1

1980 - 1

1984 - 3

1988 - 1

1992 - 2

1996 - 1

2000 - 2

2004 - 3

2008 - 2

2012 - 1

2016 - 4

2020 - 1

2024 - 0*



