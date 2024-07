Sven-Göran Eriksson üzenete Southgate-nek: Tedd meg értem, Sir Bobbyért és Angliáért!

„Gareth, tedd meg értem, Sir Bobbyért (Bobby Robson, korábbi szövetségi kapitány, 2009-ben hunyt el – a szerk.) és Angliáért – fogalmazott a halálos betegséggel küzdő svéd szakember. – Az angol szövetségi kapitány szerepe egy szerintem szép nyomással jár. Olyan sokat beszélnek neked 1966-ról és a Sir Alf Ramsey-féle csapatról, hogy rögtön tudod: neked kell megszakítanod a vb-győzelem óta eltelt évek hosszú sorát. Ezt a nyomást én is érezte, Sir Bobby Robson is, ahogyan a Ramsey-t követő 13 szövetségi kapitány is. Egyikünk sem járt sikerrel, de eddig Gareth Southgate járt legközelebb az »átok« megtöréséhez. Gareth Sir Alf után a legjobb angol edző, és ha nyer Berlinben, akkor még nála is magasabb polcra kerülhet.”

Az angolokat 2001 és 2006 között irányító tréner szerint Southgate tanult elődei hibáiból (így például kezelni tudta a tizenegyespárbajok során korábban rendre jelentkező mentális korlátokat), s mindenki másnál messzebbre jutott a nemzeti együttessel. Eriksson hozzátette, hogy ha visszatekerhetné az idő kerekét, akkor egy pszichológust bízna meg azzal, hogy kezelje a csapatra nehezedő nyomást.

„Azt gondoltam, hogy felnőtt emberekként képesek kezelni a tizenegyesek adta extra nyomást, de sajnos tévedtem” – mondta Eriksson, hozzátéve, hogy számára kellemes meglepetés az angol csapat feljavuló eredményessége a tizenegyespárbajok során.

„Nagyon örülnék egy angol Eb-sikernek, ahogyan minden korábbi, 1966 óta trófeával adós maradó szövetségi kapitány is. Gyerünk Gareth, csináld meg azt, amire mi nem voltiunk képesek” – zárta mondandóját a 76 éves Eriksson.