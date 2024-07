Sokat várt erre a napra a portugál futball, de megérte: volt mit ünnepelni!

ARANYAT ÉRŐ GÓL A 113. PERCBEN – MÁIG REKORD!

(1960: Szovjetunió–Jugoszlávia 2:1). A franciák elleni kilencgólos elődöntőből érkező jugoszlávok kezdtek jobban a felázott talajú Parc des Princes-ben, és az első félidő hajrájában Milan Galics fejesével meg is szerezték a vezetést. A kiváló grúz szélső, Szlava Metreveli egy kipattanóból egyenlített a második játékrész elején, majd a hosszabbításban, a 113. percben Viktor Ponyegyelnyik befejelte a szovjetek győztes gólját. Akárcsak az 1956-os melbourne-i olimpia döntőjében, a Szovjetunió ismét legyőzte Jugoszláviát, az övé lett az első Európa-bajnoki cím – az akkori elnevezéshez híven: az Európai Nemzetek Kupája.

„A családnevemet mintha a címlapok szerkesztőinek találták volna ki – mondta utóbb viccesen VIKTOR PONYEGYELNYIK, akinek neve az oroszban hétfőt jelent. – Moszkvai idő szerint este tízkor kezdődött a döntő, és amikor a hosszabbításban befejeltem a győztes gólt, már jócskán elmúlt éjfél odahaza. Vagyis hétfő volt…”

A rosztovi csatár különleges nevét az Eb-döntők legkésőbb született góljának szerzőjeként is őrzi a nemzetközi emlékezet. Szerzett gólt a csehszlovákok elleni elődöntőben is (öten osztoztak a gólkirályi címen, köztük volt Galics is), a szovjet válogatottban 29 mérkőzésen összesen 20-szor talált a kapuba viszonylag korai, egy vakbélműtét szövődményei miatt kényszerű visszavonulásáig. A párizsi győztesek közül ő távozott utolsóként az élők sorából, 2020 decemberében 83 évesen.

Az aranyérmes szovjet csapatot Viktor Ponyegyelnyik képviselte a 2000-es torna sorsolásán, amelyre minden korábbi Európa-bajnokság egy-egy győztesét meghívták. Nem akármilyen társaság gyűlt össze Brüsszelben! A felső sorban (balról jobbra) Thomas Helmer (Németország, 1996), Antonín Panenka (Csehszlovákia, 1976), Giacinto Facchetti (Olaszország, 1968), Franz Beckenbauer (NSZK, 1972), Bernd Schuster (NSZK, 1980) és Frank Rijkaard (Hollandia, 1988), elöl (szintén balról jobbra) Viktor Ponyegyelnyik (Szovjetunió, 1960), John „Faxe” Jensen (Dánia, 1992), Michel Platini (Franciaország, 1984) és Luis Suárez (Spanyolország, 1964) (Fotó: AFP)

Essék néhány szó a jugoszlávok gólszerzőjéről is: MILAN GALICSNAK a döntő volt sorozatban a tizedik olyan válogatott mérkőzése, amelyiken a kapuba talált, ezt akkoriban világcsúcsként könyvelték el. A Partizan Beograd klasszisa két hónappal később a római olimpia döntőjében is szerzett gólt, méghozzá rögtön az első percben, és ahhoz – valamint hét találatával kiérdemelt gólkirályi címéhez – aranyérem is társult; a jugók 3:1-re legyőzték Dániát. Válogatott karrierje 51 mérkőzésén 37 gólt szerzett – csak eggyel maradt le a jugoszláv rekorder Stjepan Bobektől –, ezekből három az 1962-es világbajnokságra jutott.

Milan Galics (balra) az 1962-es világbajnokságon is kulcsember volt, itt éppen az NSZK ellen támad (Fotó: Getty Images)

PORTUGÁLIA FELÉRT A CSÚCSRA

(2016: Portugália–Franciaország 1–0). A harmadik párizsi Eb-döntőnek már nem az 1960-as (és az 1984-es) finálénak otthont adó Parc des Princes, hanem az 1998-as világbajnokságra épített Stade de France volt a helyszíne.

A 20. század utolsó vb-jén szerencsét hozott a házigazdáknak az északi elővárosban, Saint-Denis-ben felhúzott aréna, aranyérmesek lettek, sőt ezen az Eb-n is nyertek benne két meccset a „kékek”. Amikor a finálé 25. percében le kellet cserélni a Dimitri Payet belépője nyomán térdsérülést szenvedő Cristiano Ronaldót, sokan hitték, hogy megint megnyílt az út a dobogó teteje felé.

S valóban, a portugálok a 80. percig nem találták el a kaput; ha valamelyik féltől gólt lehetett várni, az inkább a francia volt, csakhogy a piros mezesek védelme – Pepével a tengelyében – kiválóan működött, a középpálya is olyan szervezetten szűrt, mint a torna korábbi mérkőzésein, Rui Patrício pedig jó formában védett. Amikor meg kellett, a 93. percben, André-Pierre Gignac közeli lövésénél segített neki a kapufa…

Fernando Santos és Cristiano Ronaldo szinte versengve irányították a pályán lévőket a mérkőzés hajrájában (Fotó: Getty Images)

A hosszabbításban aztán a portugálok is rúgtak egy kapufát (Raphael Guerreiro szabadrúgásból találta telibe a lécet). Fiatal csapatuk gépezete mintha olajozottabban működött volna CR nélkül, mint alkalmanként vele, amikor szinte minden labdával illett őt keresni.

A főnök persze sérülten sem hagyta magukra társait, a hosszabbításba torkolló csata hajrájában az oldalvonal mellett ágaskodva osztotta a tanácsokat, visszhangozta Fernando Santos szövetségi kapitány utasításait (vagy fordítva…?), és együtt tombolt a többiekkel a 109. percben, amikor a csereként beálló Éder nagy futás után, Laurent Koscielnyt erőszakosan lerázva magáról a jobb alsó sarokba bombázott, eldöntve a mérkőzést.

Ami nem sikerült 2004-ben otthon, az összejött 12 évvel később, ráadásul éppen az aktuális házigazda, az Eb-ken mumusnak számító (két elvesztett elődöntő!) Franciaország legyőzésével: Portugália története során először nagy tornát nyert!

PEPE ÉS NANI VISSZAEMLÉKEZÉSE A DÖNTŐ ESTÉJÉRE (ANGOL FELIRATTAL)



A 2016-OS FINÁLÉ KÜLÖNLEGES STATISZTIKÁI

Korábban (1980-tól, az első nyolccsapatos tornától számítva) nem akadt olyan válogatott, amelyiknek rendes játékidőben aratott győzelemből egyetlenegy is elég volt az Európa-bajnoki cím elhódításához, továbbá belefért négy nem megnyert meccs. 2016-ban megtörtént: a portugálok a csoportkörből három döntetlennel, a legjobb négy csoportharmadik egyikeként jutottak tovább, a horvátok elleni nyolcaddöntőt hosszabbításban, a lengyelek elleni negyeddöntőt tizenegyesekkel nyerték meg. Az egyetlen „rendes” győzelmüket a Wales elleni elődöntőben aratták (2–0).

Olyan válogatott sem volt, amelyik öt Eb-mérkőzését megnyerte, mégsem lett Európa-bajnok; 2016-ban a franciákkal megesett (2021-ben csatlakozott hozzájuk Anglia.)

Renato Sanches lett a legfiatalabb labdarúgó, aki Európa-bajnoki döntőben pályára lépett: a Benficából beválogatott, de a finálé napján már a Bayern Münchennel szerződésben álló középpályás 18 évesen és 327 naposan játszott Saint-Denis-ben.

Cristiano Ronaldo negyedszer futott neki Európa-bajnokságnak, mire magasba emelhette a trófeát (Fotó: Getty Images)

Ricardo Carvalho nem játszott a döntőben, de a csoportmeccseken igen, és 38 évesen, 53 naposan minden idők legidősebb Európa-bajnokaként ünnepelhetett. Karrierje utolsó, 89. válogatott mérkőzését éppen a mieink ellen játszotta a csoportkörben (3–3).

És végül: Éder a 109. percben lőtt a francia kapuba – Európa-bajnoki fináléban még sosem született ilyen későn az első gól.

EB-EREDMÉNYEK – JÚLIUS 10.

EB 1960, FRANCIAORSZÁG

DÖNTŐ

Párizs: Szovjetunió–Jugoszlávia 2:1, h. u.

EB 2016, FRANCIAORSZÁG

DÖNTŐ

Párizs (Saint-Denis): Portugália–Franciaország 1–0, h. u.