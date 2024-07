Morata: Valószínű, hogy az Eb után visszavonulok a válogatottságtól

A Franciaország elleni elődöntő előtt Álvaro Morata, a spanyolok csapatkapitánya az El Mundónak adott interjút. A 31 éves támadó elmondta, a németek elleni mérkőzés másnapján a cserejátékosokkal edzett. „Sohasem tudhatod, mikor jön el a te időd. Mondtam Dani Olmónak, hogy el fog jönni, és el is jött, és ugyanez történt Mikel esetében is. Plusz mozognom kellett, mert jobban szeretem az aktív regenerálódást. De mindenekelőtt szükségem van arra, hogy kicsit együtt éljek az egész csapattal, azokkal is, akik nem játszanak.”

Morata elmondta, hogy már tudja, a labdarúgás után menedzser lesz. Szeretné segíteni a pályakezdő fiatalokat. Kérdésre válaszolva elárulta: „Valószínű, hogy az Európa-bajnokság után visszavonulok a válogatottságtól.”

„Spanyolországban nagyon nehéz boldognak lenni. Spanyolországon kívül boldogabb vagyok, mindenekelőtt azért, mert tisztelnek. Spanyolországban nem tisztelnek semmit és senkit. A minap azt mondták, hogy sírtam, mert sárga lapot kaptam. Micsoda baromság ez! Azért sírtam, mert az országom, velem mint kapitánnyal, bejutott az elődöntőbe. Próbálom élvezni ezt a tornát, ami lehet, hogy az utolsó meccsem lesz a válogatottal. Talán egy nap még hiányozni is fogok. Mindennap egyre közelebb és közelebb kerül a befejezés ideje, ezért élvezem, ezért sírok” – fogalmazott az Atlético Madridnál játszó támadó.

A franciák elleni találkozóról röviden így nyilatkozott: „Szó szerint úgy gondolom, hogy fizikailag ők lehetnek Európa legjobb csapata, de nekünk ott van az a bizonyos taktikai rész.”