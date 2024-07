Köszönjük olvasóink mai figyelmét, ha mást nem is, azt mindenképp elmondhatjuk, hogy egészen izgalmas nyolcaddöntőkön vagyunk túl. Kedden pedig az utolsó két hely is elkel a negyeddöntőkben: 18 órától Hollandia–Románia, 21 órától pedig Ausztria–Törökország mérkőzéseket rendeznek az Európa-bajnokságon. Tartsanak akkor is velünk!