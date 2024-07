Húsz év után – így élnek most a 2004-es görög hősök

Húsz éve a görögök nyerték az Eb-t, sokan szinte a semmiből lettek egy csapásra közönségkedvencek és világsztárok. Visszavonulásuk után vajon mennyien maradtak a rivaldafényben, és hányan élik ismét a szürke hétköznapokat?

Ismerős? (Fotó: AFP)

A kapus Antoniosz Nikopolidisz már akkor sem tűnt fiatalnak, holott még most is csak 53 esztendős. Az Olympiakosznál lett segédedző, majd beugró mester, állt egy ideig az U21-es válogatott élén. Életrajzi könyve bestseller lett, megválasztották Athénban képviselőnek, a görög Hivatásos Labdarúgók Szövetsége elnökének, közben az Olympiakosz utánpótlásában dolgozott, aztán másfél évig a harmadosztályú Proodeftikit vezette.

Régi cseréi közül Kosztasz Halkiasz 2018-ban vonult vissza a harmadik ligából, egy ideig a Panahaiki sportigazgatója volt; Fanisz Katerjannakisz ma az U21-es válogatott kapusedzője.

Georgiosz Szeitaridisz két athéni választáson sem került be a testületbe, ma több étterem tulajdonosa, a hobbija a motorozás, 2016-ban futott az olimpiai lánggal picit. Takisz Fiszasz volt Otto Rehhagel jobbkeze, a Panathiaikosz sportigazgatója és akadémiavezetője, 2019-ben egyszerre lett politikus és a válogatott sportigazgatója, utóbbi posztot ma is betölti.

Theodorosz Zagorakisz visszavonulása után, 2007-ben a PAOK elnöke lett, két évre rá lemondott, és éppen Ziszisz Vrizasz lett az utóda, majd egy fél év múlva Zagorakisz visszatért, Vrizasz meg átült az alelnöki székbe. A korábbi csapatkapitány pár hónapig vezette a Görög Labdarúgó-szövetséget, előtte megválasztották EU-s képviselőnek, de lemondott, amikor a nemzetközi Sportdöntőbíróság megbüntette a PAOK-ot. Az idei EP-választásokat elbukta. Vrizasz 2012 és 2014 között volt még egyszer elnök a PAOK-nál, majd sportigazgató ugyanott, pár éven át az szövetségben dolgozott igazgatóként, amíg korábbi csapattársa, Angelosz Baszinasz ki nem rúgta őt – előtte együtt szerezte meg az UEFA legmagasabb sportigazgatói végzettségét Dimitriosz Papadopulosszal.



Nem mellékesen volt a nemzeti csapatnál Fernando Santos jobbkeze.

Ha már PAOK: Georgiosz Georgiadisz háromszor is leült a csapat kispadjára, volt sportigazgató is, ma ugyanott scout, de van egy étterme is.

Demisz Nikolaidisz még az Eb után visszavonult sérülései miatt, augusztusban már az AEK Athén elnöke volt, négy év múlva lemondott, mert nem tudtak eladni 30 ezer bérletet, és ez lett volna a nagy célja. Három éve elvált a feleségétől, a szemrevaló énekesnőtől, Despina Vanditól – a pár állítólag hatalmas, 25 milliós vagyon hozott össze két közös gyermek mellett, Nikolaidisz ma a médiában dolgozik, nyilván nem anyagi okokból.

Karagunisz ma is pályára lép olykor (Fotó: AFP)

Fotó: AFP

Jorgosz Karagunisz volt a görög válogatott technikai igazgatója egy rövid ideig (Angelosz Baszinasz dettó), ma tehetségeket kutat és edz, legutóbb Ausztráliában dolgozott. Trajanosz Dellasz 2012-ben megbukott az országgyűlési választásokon, de remek, sikeres edző lett, állt az AEK Athén élén, most az OFI-t vezeti. Kosztasz Kacuranisz a Niki Volou és a Panahaiki sportigazgatója volt, előtte futball témájú képzéseket vezetett, volt ENSZ-nagykövet, ma kommentátor egy netes csatornánál.

Szteliosz Venetidisz segédedző kisebb csapatoknál, legutóbb a 2. osztályban dolgozott, Nikosz Dabizasz sportigazgató, a Panathinaikosznál kétszer is megfordult, Janisz Gumasz a görög U-válogatottat edzette 2021-ig, azóta nagyon kis kluboknál tevékenykedik; Vasziliosz Lakisz egy gyerekcsapatot vezet.

Szteliosz Jannakopulosz követte Nikolaidiszt a görög HLSZ élén, majd a Kifisziasz és a Paniliakosz mestere is volt, 2019-ben pár hónapig a válogatottnál segédedző Angelosz Anasztasziadisz mellett. 2015-ben meg szerette volna venni üzlettársaival egykori csapatát, a Boltont, de nem járt sikerrel. Létrehozott egy futballakadémiát.

Angelosz Hariszteasz (Fotó: AFP)

Angelosz Hariszteasz egy évig volt az Arisz sportigazgatója, előtte ügynökként dolgozott, és megszerezte az edzői papírokat – hogy aztán 2018-ban egy kávézót nyisson Amszterdamban. De nem ott él: megválasztották 2019-ben képviselőnek Közép-Makedóniában, besegít az erőszakellenes kampányokba, segíti a fiatalok sportolási lehetőségeit, és alaptagja a 2004-es Eb-győztesekre épülő veteráncsapatnak.

Vasziliosz Ciartasz játékosügynök, egy rövid ideig az AEK sportigazgatója, rasszizmus és homofóbia miatt beperelték, 10 hónapos börtönbüntetést kapott, de végül felmentették – politikusnak állt ő is, a tavalyi választásokon nem járt sikerrel. Pantelisz Kafesz egy éttermet vezet, és világutazó.

A legérdekesebb pályaválasztást hagytuk a végére: Mihalisz Kapszisz 2011-es visszavonulása után távol tartotta magát a futballt övező felhajtástól és stressztől, nyugodt életre vágyott – így lett tűzoltóparancsnok…

Apropó, parancsnok.

Otto Rehhagel 85 esztendős, 2010-ig ült a görögök kispadján, beugrott segíteni azután a Herthához egy fél évre, azóta éli a békés nyugdíjaséveket, pár hónapja az NS-nek nyilatkozott.