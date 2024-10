Hatalmas káosz, kétségbeesett védekezés – az angol sajtó nem kímélte Carsleyt a görögöktől elszenvedett vereség után

A Sky Sports a címlapján úgy „adta el” a mérkőzésről szóló tudósítását, hogy: Görögország megérdemelten győzte le Angliát, meghiúsítva ezzel Carsley megbízott kapitány esélyét a véglegesítésre. A cikkre kattintva bővebb címmel találkozhat az olvasó, amely úgy szól: Vangelisz Pavlidisz duplája letaglózta a Wembleyt, és meghiúsította Lee Carsley reményét, hogy szövetségi kapitány legyen.

A tudósítás szerint Carsley a kezdőrúgás előtt esélyesnek tűnt a feladatra, de kísérleti felállása és a válogatott „széteső” teljesítménye több kérdést vet fel, mint amennyi választ ad. A Sky Sports kiemeli: „Lee Carsley »nászútja« Anglia megbízott szövetségi kapitányaként összeomlott.”

Felidézi, hogy a vendégek már Vangelisz Pavlidisz 49. percben szerzett első gólja előt megszerezhették volna a vezetést, ám Levi Colwill akoribatikus mozdulattal mentett a gólvonalról. Megemlítik, hogy Görögország három lesgólt is szerzett, ezzel jelezvén az angolok nyitott és gyakran lyukas védelmét. Jude Bellingham egyenlítést jelentő góljára csak érintőlegesen térnek ki, viszont Pavlidisz 94. percben jegyzett döntő találatát véleményezték: „A győztes gól jellemezte az estéjüket, azzal az eredménnyel tértek haza, amelyet megérdemeltek.”

A BBC is a görögök megérdemelt sikeréről írt, amellett, hogy Lee Carsleyt elemzi. Úgy fogalmaz: „Carsley jó eséllyel a jövőjét is kockáztatta a csapatválasztással. Görögország ellen kockával dobott, üres kézzel, zavartan távozott.”

A BBC szerint megbocsátható lett volna, ha a szakember biztosra megy, hiszen a Nemzetek Ligájában elért korábbi két győzelemmel megerősödött mint Gareth Southgate lehetséges utódja. Ehelyett „a bátorság és a vakmerőség közötti finom határvonalat átlépve úgy döntött, hogy az egészet sutba dobja egy olyan támadójátékért, amely papíron izgalmasnak tűnt”.

Az írás leszögezi, a mérkőzés az első pillanatától kezdve „megalázó” volt, mivel a kísérletezés „hatalmas káoszt, taktikai zűrzavart és kétségbeesett védekezést eredményezett”. Hozzátették, ha Pavlidisz a végén nem talál be, Anglia alig érdemelte volna meg az egy pontot.

Érdekes statisztikákat is említett a cikk: tíz próbálkozásból most először nyertek a görögök a Wembleyben, mi több, az első góljukat is ezen az összecsapáson szerezték meg. Emellett szó esik arról, hogy a 2005. szeptemberi, északírektől (116.) elszenvedett vereség óta a görög (48.) a legalacsonyabban jegyzett csapat, amely az angolok otthonában nyert.

NEMZETEK LIGÁJA

3. FORDULÓ

B-LIGA

2. CSOPORT

Anglia–Görögország 1–2 (Bellingham 87., ill. Pavlidisz 49., 90+4.)