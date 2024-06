Ez Fajszálon múlott: ugyanazon az Eb-n lett pozitív és negatív hős

A világbajnoki címvédő francia válogatott megnyerte 2000-ben az Eb-t is, ez nem mindennapi tett egy nem mindennapi csapattól, de azon a nyáron a legtöbbet talán a portugálokról beszéltek. „Európa braziljai” a portugál aranygeneráció ékköveivel, Luís Figóval, Vítor Baíával, Jorge és Rui Costával, Fernando Coutóval, Capuchóval, Paulo Sousával, Joao Pintóval, Dimasszal, Paulo Bentóval, Pauletával, Carlos Secretárióval valamint a picit fiatalabbakkal (Sérgio Conceicao, Costinha, Nuno Gomes) az elődöntőig meneteltek, de ott kikaptak a franciáktól egy máig vitatott tizenegyes miatt (ERRŐL BŐVEBBEN ITT ÍRTUNK).

És ebből a remek csapatból is kivirított az 1972-es születésű hátvéd, Abel Luís da Silva Costa Xavier, aki az egész tornán bomba formában futballozott, ám a franciák ellen a 116. percben mindent lerombolt, mert miután büntetőt érően kezezett, őrületes cirkuszt vágott ki, de olyat, hogy azt az UEFA kilenc hónapos eltiltással „jutalmazta”.

„A külsőm áldozata lettem” – mondta erről Xavier, aki színpompás, de a közízléssel ritkán találkozó frizurákban és szakállakban lépett a gyepre. Mindemellett remek futballista volt, U20-as világbajnok; az Estrela Amadorában futott be, 1993-ban a Benficához igazolt, láthattuk a 2002-es vb-n is. De utazott enélkül is eleget: megfordult a Bariban, az Oviedóban, a PSV-ben, az Evertonban, a Liverpoolban (az Everton drukkerei ma sem bocsátják meg neki ezt a transzfert), a Galatasarayban, a Hannoverben, a Romában, a Middlesbrough-ban és a Los Angeles Galaxyben, mielőtt át nem tért a muszlim hitre, és vissza nem vonult. Doppingolás miatt kapott egy egyéves eltiltást is menet közben.

Abel Xavier (jobbra) nagyjelenete (Fotó: AFP)

Új nevét, a Fajszált az Arab Emírségekben jelentette be, egy őt támogató sejk meghívására érkezett oda, és afrikai segélyprogramok arca lett – majd gyorsan felcsapott edzőnek. Az Olhanensénél megbukott, a Farensénél nem okozott csalódást, a Desportivo Avesnél kevés időt kapott. 2016 és 2019 között szülőföldje, Mozambik szövetségi kapitánya volt, megszerezte a legmagasabb edzői képesítést is az UEFA-nál.

Visszavonulásakor elvált, de tartja a kapcsolatot két fiával, egy ideig járt egy híres portugál színésznővel, Oceana Basilióval, közben Portugáliában és szerte a világban társadalmi és sportrendezvények állandó díszvendége, ebbéli minőségében még Indiában is megfordult.

2017-ben kiderült, hogy elveszítette a vagyonát: egy ismerőse kölcsönadott neki kamatokkal együtt 70 ezer eurót, és amikor ezt nem kapta vissza, beperelte, és ennek során meglepve tapasztalta, hogy nemhogy lefoglalható ingó vagy ingatlan vagyona nincs a sztárnak, de van összesen 1.497 millió eurónyi adóssága egy bank, az állam és egy másik cég felé.

Mivel most nincs csapata Xaviernek, teljes energiájával a „névadó sejk” programjában dolgozik, gyakran felbukkan szegény afrikai (ő maga Mozambikban született, onnan menekültek el egy portugáliai nyomortelepre) és ázsiai országokban, ahol nehézsorsú gyerekeknek tart edzéseket, előadásokat, és segít népszerűsíteni a sejk jócselekedeti szolgálatát.