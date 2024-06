Nyolc csapat játszik kedden a labdarúgó Eb-n: három továbbjutó és egy kieső biztos, a további négynek saját kezében a sorsa

C-CSOPORT – a keddi program

21.00: Anglia–Szlovénia, Köln (Tv: M4 Sport) – élőben az NSO-n!

21.00: Dánia–Szerbia, München (Tv: Duna World) – élőben az NSO-n!

A C-CSOPORT ÁLLÁSA 1. Anglia 2 1 1 – 2–1 +1 4 2. Szlovénia 2 – 2 – 2–2 0 2 3. Dánia 2 – 2 – 2–2 0 2 4. Szerbia 2 – 1 1 1–2 –1 1

ANGLIA: ha győz, biztosan csoportelsőként jut tovább; ha döntetlent játszik, és Dánia úgy nyer, hogy jobb lesz a gólkülönbsége (vagy azonos gólkülönbség esetén több lesz a szerzett gólja), a második helyen jut tovább; ha kikap, és a másik mérkőzésen Dánia nyer, akkor visszacsúszik a harmadik helyre, persze továbbjut úgy is. (Ne feledjük: angol győzelem esetén a magyar válogatott is bejut a nyolcaddöntőbe – részletek itt!)

SZLOVÉNIA: ha győz, a csoport első vagy második helyén továbbjut; ha döntetlent ér el, lehet második vagy harmadik, és biztosan továbbjut; ha kikap, a vereség különbségétől és a másik mérkőzés eredményétől függően harmadik vagy negyedik lesz, előbbi esetben megőriz némi esélyt a továbbjutásra.

DÁNIA: ugyanaz a helyzet, mint a szlovén válogatott esetében, vagyis a győzelem és a döntetlen biztos továbbjutást jelent, a vereség nagy valószínűséggel kiesést.

SZERBIA: ha győz, második vagy harmadik lesz, és biztosan továbbjut; ha döntetlent ér el, és Szlovénia vereséget szenved, a két válogatott gólkülönbségének összevetése után feljöhet a harmadik helyre, és megőriz némi esélyt a továbbjutásra; ha kikap, biztosan a negyedik helyen végez, és nem jut tovább.

D-CSOPORT – a keddi program

18.00: Hollandia–Ausztria, Berlin (Tv: Duna World) – élőben az NSO-n!

18.00: Franciaország–Lengyelország, Dortmund (Tv: M4 Sport) – élőben az NSO-n!

A D-CSOPORT ÁLLÁSA 1. Hollandia 2 1 1 – 2–1 +1 4 2. Franciaország 2 1 1 – 1–0 +1 4 3. Ausztria 2 1 – 1 3–2 +1 3 4. Lengyelország 2 – – 2 2–5 –3 0

HOLLANDIA: ha legyőzi Ausztriát, vagy döntetlent játszik, biztosan az első két hely valamelyikén jut be a nyolcaddöntőbe (hogy melyiken, az függ a franciák keddi eredményétől, illetve a két csapat gólkülönbségének összevetésétől); osztrák győzelem esetén akár a harmadik helyre is visszacsúszhat, igaz, akkor is továbbjut.

FRANCIAORSZÁG: hasonló a helyzete Hollandiához: pontszerzés esetén biztosan első vagy második, ha kikap, lehet harmadik is, de akkor is nyolcaddöntős.

AUSZTRIA: győzelem esetén csoportelső is lehet, de a legrosszabb esetben csoportmásodik; ha döntetlent ér el, a legjobb csoportharmadikok egyikeként biztosan továbbjut; ha kikap, akkor is, feltéve, hogy a veresége ötgólosnál kisebb lesz.

LENGYELORSZÁG: bármi lesz is az eredmény, a csoport negyedik helyén végez.